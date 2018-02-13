Дерипаска и Росрыбнадзор: соцсети о блокировке расследования ФБК

В сети уже пять дней живёт своей жизнью история Олега Дерипаски и девушки, известной под именем Настя Рыбка (два предыдущих выпуска "Цитат" читайте здесь и здесь)

Главное сюжетная линия на этой неделе - та бешеная скорость, с которой суд и Роскомнадзор начали блокировать расследование Навального.

Леонид Волков:

Наш юрист Слава Гимади приехал в Усть-Лабинск:

— никакого решения суда еще, разумеется, не было; заседание назначено на 1 марта;

— ознакомиться с делом нам не дают, типа "не были затронуты ваши интересы" (ха-ха).

О кубанское "правосудие", отмороженный подвид басманного!

Кирилл Лятс:

В Усть-Лабинский суд на Кубани

Обычно идут после бани,

А также идут после яхты,

А вовсе не с бухты барахты.

Там быстро и искренне судят,

С заказчиков ведь не убудет.

Прибудет зато у судьишки:

Детишкам на мелочишко.

Борис Цейтлин:

Чрезвычайное Положение в связи с вероломным нападением врага

Павел Чиков:

Наш адвокат Александр Попков в качестве представителя Медиазоны посетил сегодня Усть-Лабинский районный суд Кубани. Там он собирался ознакомиться с решением суда, на основании которого Роскомннадзор заблокировал несколько средств массовой информации.



Как выяснилось, речь действительно идет о гражданском иске Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич. Дело находится в производстве у председателя суда Владимира Осипенко.



Именно он принял по делу обеспечительные меры в виде блокировки сайтов средств массовой информации. На просьбу ознакомить с определением и гражданским делом Осипенко ответил отказом, заявив: "Вы не в деле, ваши права не затронуты, подавайте ходатайства, мы их рассмотрим".



Подготовка по гражданскому делу назначена на 14.00 1 марта. Как отмечает наш интернет-гуру Дамир Гайнутдинов, таким обеспечительные меры являлись истинной целью самого иска, они важнее, чем само разбирательство. Теперь процесс по иску можно тянуть бесконечно долго, искусственно затягивая. Запрет на распространение такой информации все это время будет в силе. Удобный способ бессрочно и без особого напряжения затыкать свободные СМИ. Практика на самом деле давно известна из арбитражной практики, когда одна и сторон добивается кабальных обеспечительных мер в отношении оппонента, а затем тянет разбирательство.



Так или иначе, но на всякую хитрого олигарха найдется правозащитник с винтом. Адвокат Попков оставил в суде ходатайство об ознакомлении с делом и о допуске в процесс представителя Медиазоны в качестве третьего лица. Сегодня же адвокат подаст частную жалобу на определение об обеспечительных мерах.

Николай Травкин:

… и на 18-м году строительства вертикали приступили к приватизации в судебной системе. Начали с районного уровня, один олигарх купил какой то Лабинский суд.

Олег Козырев:

Рыбкорасследование Навального внезапно вскрыло сенсационную и страшную штуку - существование в России карманных персональных олигархосудов, штампующих любые решения под клиента

Альфред Кох:

Чудеса российского правосудия никогда не перестанут нас удивлять.

Андрей Десницкий:

Германия, XVIII век:

- Есть суд у короля в Берлине!

(так простой человек ответил на недоумение, как он может судиться с самим королем)

Россия, XXI век:

- Есть суд у Дерипаски в Усть-Лабинске!

Вот и вся разница...

Сергей Лейбград:

Четверг, 8 февраля 2018 года, как в приснопамятные советские годы, снова стал рыбным днём. Впрочем, впору говорить о рыбной неделе...



Но Бенкендорф, то есть Рыбнадзор, простите, Роскомнадзор на чеку. Вернее, на чеке. Короче, ЧК. Граждане, просьба всех разойтись. Распространение в Российской Федерации информации о личной жизни пасхального Дерипаски и вицина-премьера Приходько с Рыбкой запрещено. Ведь есть и божий суд, наперсники разврата. Есть, есть высший суд. Страшный суд. Суд Усть-Лабинска Краснодарского края. Край, чаривний край, где маленький олЕгарх познавал азы и читал в школе сказки Пушкина и повести Белых, извините, Белкина.



Усть-Лабинский высший суд прямо на следующий день, по-мужски, как завещал идеолог внешних сношений Российской Федерации папа Приходько, всё запретил. Но число просмотров ролика Навального приближается уже к четырём миллионам. Барбара Стрейзанд, привет!..



Дерипаска подал иск против своей Рыбки и её сутенёра. Рыбка обманула старика и ответит за это перед судом. Как высокохудожественно описал это событий Филипп Филиппович Киркоров, «Рыбка моя, я твой глазик. Банька моя, я твой тазик»...



Невзирая на сказки Навального, ордынские миллиардеры-промышленники, похожие на трактористов, подобострастно обхохатывались на встрече с единственным и решительным кандидатом на своё кресло над лисиным анекдотом. В смысле, над анекдотом, по-мужски смело рассказанным владельцем Новолипецкого металлургического комбината Володей Лисиным.



Не насилуй тракториста, чешет парень, как умеет. Нет, ох-ха-ха, не совсем по-мужски. Владимир Владимирович Володю подправил. Насиловать тракториста – это как-то не по-людски. Ты бы, Володя, хотя бы доярку сказал. Ой, ха-ха, не могу. Или рыбку...

Иван Бабицкий:

О! как сообщает Леонид Волков, суд потребовал заблокировать в интернете расследование ФБК ко Дню Святого Валентина, романтика 🙂

A propos, героиню можно было бы переименовать из Рыбки в Русалочку - раз уж выяснилось, что под «Русланом» в её книге скрывается «Русал».

Владимир Милов:

Максимально распространяем. Ударили в какое-то очень больное место (кстати Приходько был назначен замглавы АП в сентябре-1998, когда администрацию возглавлял папа Полины Дерипаски - т.е. видимо у них незаконные финансовые связи с Дерипаской реально давно)

Леонид Никитинский:

Конечно, раз блокируют, то надо делиться, делиться и делиться. Так мы отстаиваем свободу слова, гарантированную нам Конституцией. Как Дерипаска, так и тем более Приходько суть публичные фигуры, в этой истории есть несомненный публичный интерес, и никто не может запретить нам ее читать и делать собственные выводы.

Потом Роскомнадзор потребовал удаления материалов от Instagram и Youtube, пообещав их в противном случае заблокировать.

Андрей Мальгин:

Роскомпозор дал Ютьюбу и Инстаграму два дня на удаление информации о Дерипаске. Потом их заблокируют

Анна Качкаева:

Если к среде instagram и youtube у нас вдруг все-таки заблокируют даже частично, то это будет выдающийся сюжет(!) в истории блокировок. Потому как запретят не за протесты, не за призывы, не за "чайку" и "димона", а за Рыбку Дерипаски

Фёдор Крашенинников:

Давайте, перед самыми своими выборами выбесите народ - из-за проститутошника закройте сервисы с миллионами посетителей.

Роман Доброхотов:

Это будет, конечно, эпично, если ютуб и инстаграм закроют из-за Рыбки, прямо даже в этом что-то есть

Но, кажется, не закроют - западные социальные сети оказались довольно сговорчивы. Youtube сам попросил Навального удалить видео о Дерипаске.

Остап Кармоди:

YouTube неожиданно (или ожидаемо?) прогнулся

Роман Могучий:

Когда смеёшься над Роскомнадзором и вдруг выясняешь, что бизнес в России для «Гугла» ценнее твоего видео.

Георгий Бовт:

Стоит напомнить: вице-премьер Сергей Эдуардович Приходько курирует в правительстве, в частности, "государственную политику в области СМИ".

Дмитрий Гололобов:

- Дмитрий Анатолич, суд по иску Дерипаски к Рыбке заблокировал за один день все ресурсы Навального, обязал кучу СМИ все потереть и вообще угрожает заблокировать Инстаграм!!

- А что, так можно было? Ох, я Димон!

Олег Пшеничный:

Гляжу в Фейсбук с опаской:

А вдруг там Дерипаска?

Карина Орлова:

Интересно, а как скоро Роскомнадзор потребует от группы Ленинград удалить песню «Рыба моей мечты»? Ждем.

Кто-то считает Дерипаску человеком наивным и недальновидным.

Но не все!

Сергей Пархоменко:

Откровенно говоря, мне кажется, что чрезвычайно глупая и нервная, на первый взгляд, реакция Дерипаски на весь этот свирепый интим - с моментальными судебными решениями в Усть-Мухосранске, исковыми требованиями к шлюхам и сутенерам, запретами на публикацию старых фотографий, манипуляциями со шлюшьими инстаграммами и прочим «плохим пиаром», - это попытка увести разговор в сторону от Приходько, от атаки на Нуланд, от цепочки, ведущей к Манафорту и проч.

Это не непонимание «эффекта Стрейзанд», а хладнокровная эксплуатация «эффекта Стрейзанд». Пусть лучше все обсуждают губки, зубки, писечку и другие интереснейшие предметы, нежели погрузятся в анализ взаимоотношений героя с большим начальством и выяснения того, что это за такое дело было у Приходько, что он ради него полетел на сутки аж в Норвегию, к каким-то глухим лесистым берегам.

Вот Вашингтонпост на мелкую губастую рыбешку не ловится. А наши все - радостно заглатывают наживку.

Подозреваем, что "рыбкогейт" ещё не окончен, так что продолжаем наблюдать!

Зоя Светова:

Думаю , НТВ со страшной скоростью готовят ответ "Рыбке". Ищут компромат на российскую оппозицию . Будьте осторожны! И не путешествуйте на чужих яхтах в компании с рыбами, ихтиандрами и другими....