США осудили Венесуэлу за расследование в отношении Гуайдо

США осуждают решение Генпрокуратуры Венесуэлы начать предварительное расследование в отношении Хуана Гуайдо, провозгласившего себя переходным президентом страны. Об этом в твиттере написал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он пригрозил серьёзными последствиями тем, кто попытается подорвать демократию и нанести вред оппозиционному политику.

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Венесуэлы Уильям Сааб передал информацию о расследовании в Верховный суд. Генпрокурор пояснил, что расследование связано с эпизодами насилия, которые произошли в последние дни.

23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны.

Гуайдо заявил, что прежний лидер Венесуэлы Николас Мадуро, в мае объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы. Гуайдо признали временным президентом почти все страны Латинской Америки и Бразилия, США, Австралия, Канада и Израиль. Страны Евросоюза пообещали признать Гуайдо президентом, если в Венесуэле в ближайшее время не будут объявлены внеочередные выборы. Мадуро поддерживают Россия, Китай, Иран, Мексика, Куба, Турция и Сальвадор.