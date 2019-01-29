Гуайдо vs Мадуро: кого поддержат другие страны и военные Венесуэлы

В Венесуэле оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, провозгласивший себя переходным президентом страны, заявил о возможности – в рамках мирного перехода власти – амнистии для прежнего лидера Николаса Мадуро и командования вооруженных сил.

В интервью CNN Гуайдо выразил надежду, что военные поддержат его и помогут убедить Мадуро уйти от власти – чтобы в Венесуэле были проведены свободные выборы. Накануне Гуайдо заявил, что его сторонники ведут переговоры с представителями армии, но отказался привести какие-либо подробности.

Командование венесуэльской армии заявило о верности Мадуро.

Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва объявил, что признает президентом Гуайдо.

За неделю протестов против Мадуро в столкновениях были убиты свыше 40 человек, сообщила ООН. По ее данным, арестованы не менее 850 человек, включая 77 детей возрастом от 12 лет.

Гуайдо как временного президента Венесуэлы поддержали США, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу.

Мадуро поддерживают Россия, Китай, Куба, Турция.

В понедельник США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA и заблокировали активы компании на 7 миллиардов долларов. США также предоставили Гуайдо доступ к государственным венесуэльским счетам в американских банках.

Россия сегодня осудила введение санкций против PDVSA. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия "сделает всё", чтобы поддержать Мадуро.

С 2006 года, по подсчётам Reuters, Россия предоставила Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов, которые Венесуэла частично погасила поставками нефти.

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил сегодня, что после введения санкций у Венесуэлы могут появиться проблемы с обслуживанием долга перед Россией.

"5000 войск - в Колумбию"

В интервью CNN Гуайдо сказал, что беседовал с президентом США Дональдом Трампом, однако отказался сообщить, обсуждали ли они военные сценарии развития событий в Венесуэле.

"5000 войск – в Колумбию" – такая запись в блокноте Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности, попала в кадры фотографов и вызвала вопрос, не намерены ли США направить войска в Колумбию, граничащую с Венесуэлой. "Рассматриваются все варианты действий", – заявил представитель Белого дома. По данным источников Fox News, в администрации обсуждали вариант переброски войск в Колумбию, но решения принято не было. Huffington Post приводит мнение аналитиков, что у Белого дома нет намерений военного вмешательства в Венесуэлу, которому предпочитают экономическое и политическое давление.

Венесуэльский дипломат Хорхе Валеро на конференции ООН по разоружению в Женеве сегодня заявил, что администрация Трампа готовит военное вторжение.

Таинственный самолёт

В Венесуэлу в понедельник прилетел пассажирский самолет российской чартерной компании "Нордуинг", которым, по всей видимости, Мадуро пользовался в декабре 2018 года, когда летал в Москву на переговоры. "Новая газета" сообщила, что из Москвы в Каракас самолет ("Боинг-777" вместимостью 500 человек) отправился без пассажиров, с запасным экипажем. Зачем "Нордуинг" переправил самолет в Венесуэлу, неизвестно.

На прошлой неделе в Каракас слетал бизнес-джет турецкого миллиардера Тургая Чынара, передаёт издание The Bell. Из Каракаса самолет вернулся в Стамбул. По сообщениям The Bell, которое ссылается на венесуэльского журналиста Касто Оканду, целью полета был вывоз из Венесуэлы большого количества наличных денег, которые, скорее всего, оказались в Турции.

Кто такой Николас Мадуро

Мадуро – преемник президента Венесуэлы Уго Чавеса, при котором в стране, обладающей огромными запасами нефти, начался тяжелейший экономический кризис. Несмотря на это, Мадуро продолжал экономическую политику предшественника, которую тот называл "боливарианским социализмом".