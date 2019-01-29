Гуайдо vs Мадуро: кого поддержат другие страны и военные Венесуэлы

В Венесуэле оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, провозгласивший себя переходным президентом страны, заявил о возможности – в рамках мирного перехода власти – амнистии для прежнего лидера Николаса Мадуро и командования вооруженных сил.
В интервью CNN Гуайдо выразил надежду, что военные поддержат его и помогут убедить Мадуро уйти от власти – чтобы в Венесуэле были проведены свободные выборы. Накануне Гуайдо заявил, что его сторонники ведут переговоры с представителями армии, но отказался привести какие-либо подробности.
- Командование венесуэльской армии заявило о верности Мадуро.
- Военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва объявил, что признает президентом Гуайдо.
За неделю протестов против Мадуро в столкновениях были убиты свыше 40 человек, сообщила ООН. По ее данным, арестованы не менее 850 человек, включая 77 детей возрастом от 12 лет.
- Гуайдо как временного президента Венесуэлы поддержали США, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Колумбия, Эквадор, Парагвай, Перу.
- Мадуро поддерживают Россия, Китай, Куба, Турция.
В понедельник США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA и заблокировали активы компании на 7 миллиардов долларов. США также предоставили Гуайдо доступ к государственным венесуэльским счетам в американских банках.
Россия сегодня осудила введение санкций против PDVSA. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия "сделает всё", чтобы поддержать Мадуро.
- С 2006 года, по подсчётам Reuters, Россия предоставила Венесуэле не менее $17 млрд в виде кредитов, которые Венесуэла частично погасила поставками нефти.
- Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил сегодня, что после введения санкций у Венесуэлы могут появиться проблемы с обслуживанием долга перед Россией.
"5000 войск - в Колумбию"
В интервью CNN Гуайдо сказал, что беседовал с президентом США Дональдом Трампом, однако отказался сообщить, обсуждали ли они военные сценарии развития событий в Венесуэле.
- "5000 войск – в Колумбию" – такая запись в блокноте Джона Болтона, советника Трампа по национальной безопасности, попала в кадры фотографов и вызвала вопрос, не намерены ли США направить войска в Колумбию, граничащую с Венесуэлой. "Рассматриваются все варианты действий", – заявил представитель Белого дома. По данным источников Fox News, в администрации обсуждали вариант переброски войск в Колумбию, но решения принято не было. Huffington Post приводит мнение аналитиков, что у Белого дома нет намерений военного вмешательства в Венесуэлу, которому предпочитают экономическое и политическое давление.
Венесуэльский дипломат Хорхе Валеро на конференции ООН по разоружению в Женеве сегодня заявил, что администрация Трампа готовит военное вторжение.
Таинственный самолёт
В Венесуэлу в понедельник прилетел пассажирский самолет российской чартерной компании "Нордуинг", которым, по всей видимости, Мадуро пользовался в декабре 2018 года, когда летал в Москву на переговоры. "Новая газета" сообщила, что из Москвы в Каракас самолет ("Боинг-777" вместимостью 500 человек) отправился без пассажиров, с запасным экипажем. Зачем "Нордуинг" переправил самолет в Венесуэлу, неизвестно.
- На прошлой неделе в Каракас слетал бизнес-джет турецкого миллиардера Тургая Чынара, передаёт издание The Bell. Из Каракаса самолет вернулся в Стамбул. По сообщениям The Bell, которое ссылается на венесуэльского журналиста Касто Оканду, целью полета был вывоз из Венесуэлы большого количества наличных денег, которые, скорее всего, оказались в Турции.
Кто такой Николас Мадуро
Мадуро – преемник президента Венесуэлы Уго Чавеса, при котором в стране, обладающей огромными запасами нефти, начался тяжелейший экономический кризис. Несмотря на это, Мадуро продолжал экономическую политику предшественника, которую тот называл "боливарианским социализмом".
- В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. Из страны эмигрировали три миллиона человек.
- Мадуро был переизбран на пост президента Венесуэлы в 2018 году на выборах, которые международное сообщество сочло нечестными.