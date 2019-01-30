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Суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуайдо выезд из страны

Хуан Гуайдо

Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо, провозгласившему себя переходным президентом, покидать страну. Банковские счета оппозиционера заблокированы, любые операции с его имуществом запрещены, сообщают информационные агентства. Сам Гуайдо в среду призвал Европейский союз ввести санкции против правительства Мадуро, последовав примеру США. Об этом политик заявил в интервью германской газете Bild.

  • В понедельник США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA и заблокировали активы на 7 миллиардов долларов.
  • США также предоставили Гуайдо доступ к государственным венесуэльским счетам в американских банках.

Телеканал TeleSUR во вторник сообщил, что венесуэльские военные заявили о готовности отразить возможное вторжение США. Такой вывод журналисты сделали из видеозаписи, на которой регулярные войска Венесуэлы скандируют "Мы вас ждём".

  • Она, предположительно, является ответом на появившиеся ранее сообщения о том, что у советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в блокноте появилась надпись "5000 войск – в Колумбию". Это вызвало вопрос, не намерены ли США направить войска в страну, граничащую с Венесуэлой. Представитель Белого Дома заявил, что рассматриваются все варианты действий.

TeleSUR также передаёт, что Николас Мадуро посетил ряд военных объектов Венесуэлы, беседовал с солдатами и заявил, что "нога империализма никогда не ступит на землю Венесуэлы".

CNN, в свою очередь сообщает, что бывшие военнослужащие армии Венесуэлы, живущие теперь за её пределами, обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой снабдить их оружием для борьбы против режима Николаса Мадуро. Они утверждают, что поддерживают связь с сотнями дезертиров внутри страны.

  • 23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны.​
  • Гуайдо заявил, что прежний лидер Венесуэлы Николас Мадуро, в мае объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.
  • Гуайдо признали временным президентом почти все страны Латинской Америки и Бразилия, США, Австралия, Канада и Израиль. Страны Евросоюза пообещали признать Гуайдо президентом, если в Венесуэле в ближайшее время не будут объявлены внеочередные выборы. Мадуро поддерживают Россия, Китай, Иран, Мексика, Куба, Турция и Сальвадор.

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