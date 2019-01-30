Суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Гуайдо выезд из страны

Верховный суд Венесуэлы запретил оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо, провозгласившему себя переходным президентом, покидать страну. Банковские счета оппозиционера заблокированы, любые операции с его имуществом запрещены, сообщают информационные агентства. Сам Гуайдо в среду призвал Европейский союз ввести санкции против правительства Мадуро, последовав примеру США. Об этом политик заявил в интервью германской газете Bild.

В понедельник США ввели санкции против венесуэльской нефтяной компании PDVSA и заблокировали активы на 7 миллиардов долларов.

США также предоставили Гуайдо доступ к государственным венесуэльским счетам в американских банках.

Телеканал TeleSUR во вторник сообщил, что венесуэльские военные заявили о готовности отразить возможное вторжение США. Такой вывод журналисты сделали из видеозаписи, на которой регулярные войска Венесуэлы скандируют "Мы вас ждём".

Она, предположительно, является ответом на появившиеся ранее сообщения о том, что у советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона в блокноте появилась надпись "5000 войск – в Колумбию". Это вызвало вопрос, не намерены ли США направить войска в страну, граничащую с Венесуэлой. Представитель Белого Дома заявил, что рассматриваются все варианты действий.

TeleSUR также передаёт, что Николас Мадуро посетил ряд военных объектов Венесуэлы, беседовал с солдатами и заявил, что "нога империализма никогда не ступит на землю Венесуэлы".

CNN, в свою очередь сообщает, что бывшие военнослужащие армии Венесуэлы, живущие теперь за её пределами, обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой снабдить их оружием для борьбы против режима Николаса Мадуро. Они утверждают, что поддерживают связь с сотнями дезертиров внутри страны.