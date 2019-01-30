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В Москве задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии

Рауф Арашуков (фото с сайта Совета Федерации)

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В Москве задержан член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков.

По данным российских агентств, 32-летнего политика вывели из зала прямо во время заседания Совета Федерации, который дал согласие на его задержание и обыск. Заседание перед этим закрыли для прессы.

Источник "Интерфакс" сообщает, что Арашукова задержали в связи с убийством, совершенным 9 лет назад. Совет Федерации снял с него неприкосновенность и дал согласие на арест, утверждает собеседник агентства.

Источники РИА Новости заявляют, что Арашукова обвинили в организации в организации преступной группировки, убийстве двух человек и нанесении тяжкого вреда здоровью.

Новость дополняется

  • В сентябре минувшего года обвиняемый убийстве лидера черкесского движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова назвал Рауфа Арашукова заказчиком преступления. Убийство было совершено в 2010 году.
  • По данным РБК, в 2012 и 2017 году два человека назвали Арашукова заказчиком другого убийства, также совершенного в 2010 году. Тогда кандидата на пост президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова избили бейсбольной битой и застрелили.
  • Рауф Арашуков занимает пост в Совете Федерации с 2016 года. До этого он работал в структурах "Газпрома".

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