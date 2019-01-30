Отца Арашукова подозревают в хищении газа на миллиарды рублей

В Санкт-Петербурге задержан Рауль Арашуков – отец члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого сегодня задержали по делу о двух убийствах.
В Следственном комитете России заявили, что Арашуков-старший может быть причастен к хищению природного газа компании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей. С этим же преступлением может быть связан и его сын.
По версии следствия, хищения совершались на протяжении пяти лет. Они расследуются в рамках работы по декриминализиции Карачаево-Черкесской Республики, заявили в ведомстве. Следственные действия проводятся в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.
Согласно данным из открытых источников, Рауль Арашуков – советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", депутат народного собрания Карачаево-Черкесии, член "Единой России".
- Сына Рауля Арашукова Рауфа сегодня задержали во время заседания Совета Федерации в рамках расследования убийства двух общественно-политических деятелей в Карачаево-Черкесии в 2010 году.
- Политика проверяют на причастность и к другим преступлениям, заявили сегодня в Следственном комитете России.
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