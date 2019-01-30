Отца Арашукова подозревают в хищении газа на миллиарды рублей

В Санкт-Петербурге задержан Рауль Арашуков – отец члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого сегодня задержали по делу о двух убийствах.

В Следственном комитете России заявили, что Арашуков-старший может быть причастен к хищению природного газа компании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей. С этим же преступлением может быть связан и его сын.

По версии следствия, хищения совершались на протяжении пяти лет. Они расследуются в рамках работы по декриминализиции Карачаево-Черкесской Республики, заявили в ведомстве. Следственные действия проводятся в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.

Согласно данным из открытых источников, Рауль Арашуков – советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз", депутат народного собрания Карачаево-Черкесии, член "Единой России".