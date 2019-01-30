Замглавы Росгеологии настримил себе на увольнение. Leon Kremer #41

Сегодня мы поговорим о человеке, который точно попадет в подборку топовых стримеров! За один небольшой стрим он умудрился настримить себе на увольнение и возможно на уголовное дело. Замглавы "Росгеологии" играл в PUBG и стримил видео общаясь со своими подписчиками, при этом он совершенно не стеснялся в выражениях и, видимо, забыл что стрим это общедоступная вещь. Желая похвастаться, Руслан Израилович Горринг (он же Руслан Магомедович Ганижев) начал рассказывать всю подноготную своей работы, с кем из своих подчиненных сотрудниц он имел интимные отношения, в какой филиал "Росгеологии" он засылал стукача. Из такого откровенного стрима можно узнать, как в реальности ведется кадровая политика в государственном холдинге.