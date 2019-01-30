Депутат палаты общин Фиона Онасанья стала первым за почти 30 лет действующим британским парламентарием, приговоренным к тюремному заключению. Суд назначил ей наказание в три месяца тюрьмы за воспрепятствование правосудию, сообщает BBC.

В июле 2017-го, через шесть недель после избрания в парламент, депутат была поймана на превышении скорости. Её автомобиль двигался со скоростью в 66 км/ч на дороге с ограничением в 50 км/ч. Онасанья не признала себя виновной, утверждая, что за рулем находился другой человек. Для доказательства этого она договорилась со своим братом. Однако сторона обвинения доказала, что это не так и что депутат в момент нарушения писала сообщения на телефоне.

Онасанья приговорена к трём месяцам тюрьмы, её брат – к 10 месяцам. Она не признаёт свою вину и пообещала обжаловать приговор. Депутат была избрана в палату общин от Лейбористской партии и отказалась сдавать мандат, заявив, что депутатская зарплата (77 тысяч фунтов, или 101 тысяча долларов) – единственный источник её существования.

Консервативная и лейбористская партия настаивают, чтобы Онасанья сдала мандат. В случае, если она откажется это сделать, перевыборы могут инициировать избиратели её округа.

До этого случая в последний раз депутата парламента приговаривали к тюремному сроку в 1991 году. Тогда лейборист Терри Филдс был приговорён к трём месяцам тюрьмы за неуплату налогового счёта. Он отказался покидать парламент и был исключён из партии, а в 1992-м проиграл выборы в своём округе другому кандидату.