Следственный комитет предъявил обвинения по трем статьям Уголовного кодекса члену верхней палаты парламента Рауфу Арашукову, задержанному утром 30 января. Его подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и в давлении на свидетеля.

Его отцу Раулю Арашукову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он связан с хищением природного газа у компании "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.

Члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в Москве в среду, 30 января, прямо на заседании Совета Федерации. На задержании присутствовали генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Арашуков – член "Единой России", в партии объявили о приостановке его членства. После задержания Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, сообщает СКР.