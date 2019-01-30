Следственный комитет предъявил обвинения по трем статьям Уголовного кодекса члену верхней палаты парламента Рауфу Арашукову, задержанному утром 30 января. Его подозревают в двух убийствах, организации преступного сообщества и в давлении на свидетеля.
Его отцу Раулю Арашукову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что он связан с хищением природного газа у компании "Газпром" на сумму более 30 миллиардов рублей.
Члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в Москве в среду, 30 января, прямо на заседании Совета Федерации. На задержании присутствовали генеральный прокурор Юрий Чайка и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Арашуков – член "Единой России", в партии объявили о приостановке его членства. После задержания Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком, и потребовал переводчика, сообщает СКР.
- В сентябре 2018 года обвиняемый в убийстве лидера черкесского молодёжного движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова назвал Рауфа Арашукова заказчиком преступления. Убийство было совершено в 2010 году.
- По данным РБК, в 2012 и 2017 году два человека назвали Арашукова заказчиком другого убийства, также совершённого в 2010 году. Тогда кандидата на пост президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова избили бейсбольной битой и застрелили.
- В октябре прошлого года сообщалось, что Арашуков вместе со своими охранниками избил в центре Черкесска местного депутата Руслана Карданова. Последний имеет статус свидетеля в деле об убийстве Шебзухова.