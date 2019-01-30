Пираты освободили похищенных в Гвинейском заливе российских моряков

Пираты освободили российских моряков, захваченных в начале января на борту контейнеровоза в Гвинейском заливе. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на российское посольство в Нигерии.

В ночь на второе января пираты атаковали в Гвинейском заливе шедший под флагом Панамы контейнеровоз MSC Mandy. На борт судна поднялись до девяти человек, вооружённых автоматическим оружием и мачете. На борту судна находились 24 человека — 23 гражданина России и один украинец.

Они ограбили экипаж и захватили шестерых россиян, в том числе капитана корабля и его старшего помощника. Инцидент произошёл неподалёку от территориальных вод Бенина, однако пираты могли быть из Нигерии, куда судно отправилось после похищения, пишет ТАСС.

Представитель компании MSC, которой принадлежит контейнеровоз, ранее сообщал РИА "Новости", что судовладелец собирался нанять посредников для переговоров с пиратами. Сообщалось, что они требовали выкуп за моряков.

Был ли он заплачен и были ли задержаны пираты — не сообщается.