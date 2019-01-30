Уволен за критику власти

Петербургский активист молодёжного демократического движения "Весна" Борис Михайлов потерял работу из-за давления правоохранительных органов. Находясь на испытательном сроке в типографии "Юниор Принт", он принял заказ на печать плакатов с пародией на известную горожанам социальную рекламу "Давайте говорить как петербуржцы". Этот слоган был изменен на фразу "Давайте получать травмы как петербуржцы". Оппозиционеры решили покритиковать исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова за плохую уборку улиц от снега и льда. В типографию явились сотрудники полиции, провели обыск и изъяли системные блоки всех компьютеров. Активисты "Весны" выложили макет плаката в интернет, и уже на следующий день в петербургском метро появились его распечатанные копии.