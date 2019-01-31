К противникам мусорного полигона в Коломне пришли с обысками

Полиция пришла с обысками к активистам, протестующим против мусорного полигона в подмосковной Коломне. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", а также участники группы "НЕТ свалке в Коломне" в социальной сети ВКонтакте.

Известно об обысках как минимум у восьми активистов. Полицейские изымают электронику и требуют ввести ПИН-коды от мобильных телефонов. Их интересуют носители информации, документы инициативной группы и газеты политика Дмитрия Гудкова, сообщают участники группы ВКонтакте.

Среди активистов, у которых прошли обыски – Вячеслав Егоров, который неоднократно принимал участие в акциях против мусорного полигона. Его жена написала в Фейсбуке, что в следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ и московской полиции.

Один из активистов Иван Журавлев рассказал ОВД-Инфо, что сегодняшние обыски связаны с якобы возбужденным в отношении Егорова уголовным делом о неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия.