К противникам мусорного полигона в Коломне пришли с обысками

Полиция пришла с обысками к активистам, протестующим против мусорного полигона в подмосковной Коломне. Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", а также участники группы "НЕТ свалке в Коломне" в социальной сети ВКонтакте.
Известно об обысках как минимум у восьми активистов. Полицейские изымают электронику и требуют ввести ПИН-коды от мобильных телефонов. Их интересуют носители информации, документы инициативной группы и газеты политика Дмитрия Гудкова, сообщают участники группы ВКонтакте.
Среди активистов, у которых прошли обыски – Вячеслав Егоров, который неоднократно принимал участие в акциях против мусорного полигона. Его жена написала в Фейсбуке, что в следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ и московской полиции.
Один из активистов Иван Журавлев рассказал ОВД-Инфо, что сегодняшние обыски связаны с якобы возбужденным в отношении Егорова уголовным делом о неоднократном нарушении порядка проведения публичного мероприятия.
- В 2018 году жители десятков городов, поселков и деревень в Подмосковье выходили на митинги против мусорных полигонов, свалок и заводов по переработке мусора. Они жалуются на проблемы со здоровьем и ухудшение экологической ситуации. Организаторы акций протеста неоднократно заявляли о давлении со стороны властей.
- Вячеслав Егоров был организатором протестов против подмосковного мусорного полигона Воловичи. В августе ему назначили 25 часов обязательных работ за организацию митинга, которого не было. Поводом послужила статья в паблике "НЕТ свалке Коломна" в социальной сети "ВКонтакте". Это было уже четвёртое административное дело в отношении активиста.