Запуск спутников OneWeb отменили из-за трещины в российской ракете

Из-за неполадки на российской ракете отложен запуск спутников для проекта OneWeb. Этот проект должен обеспечить высокоскоростной доступ в интернет на всей территории планеты. Запуск спутников был запланирован на 20 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане. Его должна была осуществить российская ракета-носитель "Союз". Но вчера стало известно, что в разгонном блоке "Фрегат" нашли дефект – трещину в трубопроводе подачи гелия в топливные баки.

По данным российских информагентств, дефект мог появиться во время транспортировки блока. СМИ писали, что из-за повреждения "Фрегат" могут вернуть в Россию. Подтверждения этой информации пока нет. Новая дата запуска также неизвестна.

Всего в рамках американского проекта OneWeb планируется вывести на орбиту Земли 900 спутников связи. Против проекта выступает ФСБ России. Там считают, что он представляет угрозу национальной безопасности страны и что спутники можно использовать для разведки.