В российском разгонном блоке для аппаратов OneWeb нашли трещину

В конструкции разгонного блока "Фрегат" для российской ракеты "Союз", которая должна доставить на орбиту спутники британской компании OneWeb, обнаружена трещина. Об этом сообщили агенства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники в ракетно-космической области.
По информации, которая пока не получила официального подтверждения "Роскосмоса", появление неисправности может быть связано с длительной транспортировкой разгонного блока на космодром Куру в Южной Америке.
Вывод первых шести спутников One Web на орбиту запланирован на 20 февраля. Источник ТАСС полагает, что теперь его могут перенести на март. По словам собеседник агентства, устранять неполадки в блоке "Фрегат" будут специалисты компании-производителя – российского НПО имени Лавочкина.
- Проект OneWeb предполагает создание на орбите системы их нескольких сотен спутников, которые к 2027 году должны обеспечить широкополосным доступом к интернету весь мир.
- В 2015 году компании, разрабатывающие проект OneWeb, заключили контракт со структурами госкорпорации Роскосмос на запуск спутников с помощью ракет "Союз". Сумма контракта составила более одного миллиарда долларов. Первый запуск спутников с космодромов Куру и Байконур планировался на конец 2017 года, но его несколько раз переносили.
- Против развертывания спутников OneWeb над территорией России выступила Федеральная служба безопасности. Там считают, что OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России.
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