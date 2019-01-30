В российском разгонном блоке для аппаратов OneWeb нашли трещину

В конструкции разгонного блока "Фрегат" для российской ракеты "Союз", которая должна доставить на орбиту спутники британской компании OneWeb, обнаружена трещина. Об этом сообщили агенства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на свои источники в ракетно-космической области.

По информации, которая пока не получила официального подтверждения "Роскосмоса", появление неисправности может быть связано с длительной транспортировкой разгонного блока на космодром Куру в Южной Америке.

Вывод первых шести спутников One Web на орбиту запланирован на 20 февраля. Источник ТАСС полагает, что теперь его могут перенести на март. По словам собеседник агентства, устранять неполадки в блоке "Фрегат" будут специалисты компании-производителя – российского НПО имени Лавочкина.