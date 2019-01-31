"База": площадь квартиры главы "Газпрома" больше, чем у Сечина

Глава "Газпрома" Алексей Миллер является собственником квартиры в Петербурге площадью 1396 квадратных метров, утверждает издание "База", ссылаясь на документы Единого государственного реестра недвижимости.

Как отмечает "База", это больше, чем площадь квартиры руководителя "Роснефти" Игоря Сечина в московском жилищном комплексе Crystal House, на целых 167 метров.

Помимо так называемой "царь-квартиры", Миллеру в том же здании на углу Зоологического переулка и Мытнинской набережной на том же этаже принадлежат ещё два помещения площадью 400 и 186 квадратных метров. О первом из них ранее писал сайт "Деловой Петербург".

"База" отмечает, что, если все три квартиры объединить в одну, общая площадь составит "почти четверть стадиона "Зенит-Арена".

По данным издания, Миллер приобрёл все три квартиры в 2014 году, сразу после постройки дома.

Кадастровая стоимость самой большой квартиры – 284 млн рублей, рыночную "База" оценивает примерно в миллиард.

Согласно данным "Форбс", в 2014 году доходы Миллера составили около 27 миллионов долларов, иными словами, их могло бы хватить на покупку квартиры без привлечения дополнительного финансирования.