"База": площадь квартиры главы "Газпрома" больше, чем у Сечина

Глава "Газпрома" Алексей Миллер является собственником квартиры в Петербурге площадью 1396 квадратных метров, утверждает издание "База", ссылаясь на документы Единого государственного реестра недвижимости.
Как отмечает "База", это больше, чем площадь квартиры руководителя "Роснефти" Игоря Сечина в московском жилищном комплексе Crystal House, на целых 167 метров.
Помимо так называемой "царь-квартиры", Миллеру в том же здании на углу Зоологического переулка и Мытнинской набережной на том же этаже принадлежат ещё два помещения площадью 400 и 186 квадратных метров. О первом из них ранее писал сайт "Деловой Петербург".
"База" отмечает, что, если все три квартиры объединить в одну, общая площадь составит "почти четверть стадиона "Зенит-Арена".
По данным издания, Миллер приобрёл все три квартиры в 2014 году, сразу после постройки дома.
Кадастровая стоимость самой большой квартиры – 284 млн рублей, рыночную "База" оценивает примерно в миллиард.
Согласно данным "Форбс", в 2014 году доходы Миллера составили около 27 миллионов долларов, иными словами, их могло бы хватить на покупку квартиры без привлечения дополнительного финансирования.
- С 2017 года российский "Форбс" не публикует данные о зарплатах топ-менеджеров российских госкомпаний.
- У Алексея Миллера 31 января – в день, когда вышло расследование "Базы", – день рождения. В телеграме его поздравил, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом в Чечне сейчас спорят относительно списания задолженности населения за газ – "Газпром" оспорил решение суда в Грозном о списании долгов.
- Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что Миллер работает "гораздо эффективнее" Роберта Мюллера, расследующего в США возможное российское влияние на выборы президента.
- Накануне в Петербурге был задержан топ-менеджер "Газпрома" Рауль Арашуков – отец арестованного члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. Его подозревают в крупных хищениях газа. На многих газовых объектах в Северо-Кавказском федеральном округе, как сообщается, проходят следственные действия.
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