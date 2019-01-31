Роскомнадзор: при проверке "Би-би-си" выявлены нарушения

В Роскомнадзоре заявили об "определенных нарушениях", якобы выявленных в результате проверки компании "Бритиш телевижн", которая осуществляет вещание телеканала BBC World News в России. О каких именно нарушениях идёт речь, в ведомстве не уточнили. Сейчас Роскомнадзор оценивает их процессуальный статус, а позднее сообщит о принятых мерах, заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский. Его цитирует "Интерфакс".

10 января Роскомнадзор обвинил "Русскую службу Би-би-си" в "транслировании идеологических установок международных террористических организаций". На сайте издания якобы нашли цитаты лидера запрещённой в России террористической группировки "Исламское Государство" Абу Бакра аль-Багдади. В каком контексте приводились цитаты, в ведомстве не уточнили.

Роскомнадзор тогда сообщил о начале проверки и направил в ООО "Бритиш телевижн" запрос с просьбой предоставить документы, подтверждающие соблюдение закона в части ограничения контроля российских СМИ со стороны иностранцев и зарубежных организаций.

До этого британский медиарегулятор Ofcom пришёл к выводу, что российский телеканал Russia Today нарушил правила вещания на территории страны и обвинил его в необъективном освещении дела об отравлении Скрипалей. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у российских властей "неоднократно появлялись вопросы" к материалам Би-би-си о событиях в России и Сирии.