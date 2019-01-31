Полиция проверяет врачей ведущих онкоцентров в Санкт-Петербурге на причастность к перепродаже лекарств от рака, пишет РБК. Под проверку попали более 40 работающих в городе врачей. По версии следствия, они могут быть причастны к выводу закупленных государством лекарств на чёрный рынок. Росздравнадзор сообщает, что из-за повторной продажи таких лекарств заведены пять уголовных дел.

Полиция в Петербурге проверяет врачей на использование схемы незаконной перепродажи лекарств. Врачи выписывали рецепты на дорогие лекарства сотрудникам фармакологической компании, те получали их в льготных аптеках и перепродавали на чёрном рынке, утверждает следствие.

МВД возбудило два уголовных дела о перепродаже противоопухолевого препарата ритуксимаб. По утверждению следствия, врачи перепродали лекарства на 60 миллионов рублей. Стоимость упаковки без льгот достигает 94,3 тысяч рублей, отмечает РБК. По утверждению представителя фармацевтической компании Biocad, до возбуждения уголовных дел по похищению лекарств каждый год из Санкт-Петербурга на вторичный рынок попадали лекарства примерно на 300 миллионов рублей.

В 2017 году полиция в Петерберге возбудила уголовные дела против бывших сотрудников швейцарской ​фармацевтической компании Roche. В офисе компании весной 2018 года были проведены обыски и выемки документов. По версии следствия, сотрудники Roche передавали врачам деньги под видом оплаты за участие в конференциях, лекциях и семинарах, чтобы получить рецепты на лекарства.

При этом препараты, не ушедшие на чёрный рынок, могут не успеть быть выданы по льготным рецептам и останутся на складах с просроченным сроком годности. Летом 2018 года полицейские обнаружили на центральной фармацевтической базе Санкт-Петербурга просроченный ритуксимаб на сумму 132,8 миллиона рублей. Несмотря на затоваренность склада, в ноябре 2018 года в Петербурге скопилось более 670 рецептов, по которым люди не могли получить лекарства, и врачи отказывались выдавать новые рецепты.

Росздравнадзор утверждает, что возбуждены дела о перепродаже лекарств в Москве, Санкт-Петербурге, в Свердловской и Тюменской областях.