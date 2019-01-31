Рабочего с Урала оштрафовали за пикет на Красной площади

Суд в Москве оштрафовал рабочего химического завода "Форэс" из города Сухой Лог Свердловской области Рустама Корелина на 10 тысяч рублей за одиночный пикет на Красной площади с требованием повышения зарплаты, - сообщает "Новая газета".

Одиночные пикеты по закону не требуют согласования, однако власти запрещают проводить их на территории вблизи Кремля, включая Красную площадь.

Корелин был задержан 18 января, когда стоял на этой площади с плакатом: "Я работаю шихтовщиком на вредном производстве в г. Сухой Лог. Моя зарплата — всего 25 тысяч рублей. Это несправедливо!!!"​

Корелин - участник профсоюза завода "Форэс" - требует также доплачивать рабочим за вредные условия работы.Руководство "Форэса" назвало пикет Корелина частью спланированной информационной кампании против предприятия. В то же время, уже после пикета Корелина "Форэс" объявил, что повысит зарплату рабочим.

Радио Свобода в прошлом году писало о проблемах с организованной преступностью, коррупцией и нищетой в городе Сухой Лог.