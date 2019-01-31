В Европе представили механизм расчётов с Ираном в обход США

Германия, Франция и Великобритания создали механизм, который поможет европейским компаниям заключать следки с Ираном в условиях американских санкций. Об этом на встрече министров иностранных дел Евросоюза объявил глава германского МИД Хайко Маас.

Механизм для финансовых расчётов с Ираном будет называться Instex. Обслуживать его будет бюро со штаб-квартирой в Париже.

Утверждается, что Instex будет использоваться в областях, на которые не распространяются санкции США. Так, Иран сможет поставлять и другие товары в Европу. Бюро будет переводить деньги за это не в иранские банки, а в европейские компании, которые продают Тегерану медикаменты, продовольствие и промтовары.

Бюро не оградит европейские компании от санкций США. Поэтому сотрудничество с ним может быть интересно фирмам, которые не опасаются запрета работы на американском рынке.

Как отмечает германское агентство dpa, европейские страны, создав Instex, стараются сохранить иранскую ядерную сделку.

Отношения США и Ирана обострились в мае 2018 года. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из многосторонней "ядерной сделки" с Тегераном и поэтапном восстановлении санкций. Американские и израильские власти уверены, что заключённый три года назад договор позволял иранцам получить средства на тайную разработку ядерного оружия.

В Тегеране отрицают обвинения. Евросоюз не согласился с США и заявил о разработке мер, которые позволят уклониться от соблюдения американских санкций. Россия и Китай поддержали ЕС в этом вопросе.