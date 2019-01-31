Прокуратура проверит закон о пособиях на первого ребёнка в Новгороде

Лидер псковского отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг попросил прокуратуру Новгородской области проверить законность решения властей по поводу выплачиваемого матерям капитала на первого ребёнка. Об этом депутат псковской областной думы сообщил на своей странице в Facebook. В январе в Новгородской области в рамках нового закона было принято решение не выплачивать пособия женщинам, которые родили ребёнка после 29 лет.
По мнению депутата от партии "Яблоко", законопроект о капитале на первого ребёнка противоречит Конституции, поскольку разрешает на дискриминацию матерей по возрастному признаку.
"Первый ребенок, рожденный женщиной в возрасте 30 и более лет, лишается права на улучшение жилищных условий за счёт средств регионального капитала. Этого права лишаются и женщины по достижении 30 лет при рождении первого ребенка", — заявил политик.
23 января областная дума Новгородской области приняла закон о выплате капитала на первого ребёнка размером в 100 тысяч рублей. При этом, женщины старше 29 лет не смогут получить деньги.
В ответ на критику, что закон дискриминирует матерей по возрастному признаку, глава Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что женщина после тридцати лет нуждается уже не в деньгах а в ребёнке, которого она будет любить. Позже Писарева пояснила, что имела ввиду не отсутствие финансовых проблем у женщин старше тридцати лет, а то, что семьи с молодыми родителями нуждаются в большей финансовой поддержке, поскольку из-за отсутствия денег они откладывают решение о рождении ребёнка.
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