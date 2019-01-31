Болтон пожелал Мадуро "тихой жизни на хорошем пляже" после отставки

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро воспользоваться возможной амнистией и уехать из страны. Об этом Болтон написал в твиттере. Советник пожелал Мадуро после отставки "тихой жизни на хорошем пляже, вдали от Венесуэлы".

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что может объявить амнистию Мадуро и его соратникам, если в стране наступит демократия.

На фоне акций против режима Мадуро Гуайдо объявил себя временным президентом страны и призвал к проведению досрочных выборов. Оппозиционера поддержали США и многие страны Латинской Америки. 31 января "единственным и законным временным президентом" Венесуэлы Гуайдо признал Европарламент. Ранее страны ЕС заявляли, что пойдут на такой шаг, если в Венесуэле не объявят досрочные выборы. Мадуро этот ультиматум отверг.

Россия в венесуэльском конфликте поддерживает Мадуро.