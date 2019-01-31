Европарламент признал Гуайдо законным президентом Венесуэлы

Европейский парламент признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо "единственным и законным временным президентом" республики. Ранее страны ЕС заявляли, что пойдут на такой шаг, если в Венесуэле не объявят досрочные выборы. Президент Николас Мадуро отверг ультиматум.

Признание Гуайдо временным главой государства – до момента проведения в стране "свободных и прозрачных выборов" – поддержали 439 членов Европарламента, против высказались 104, еще 88 – воздержались. Парламентарии также осудили репрессии и насилие во время протестов в Каракасе, потребовали прекратить нарушения прав человека и привлечь виновных к ответственности.

Гуайдо ранее поддержали многие страны Запада и Латинской Америки. США ввели санкции против государственной нефтяной компании Венесуэлы, чтобы лишить окружение Мадуро источников финансирования. Кроме этого, Вашингтон предоставил Гуайдо доступ к венесуэльским активам в американских банках.

После этого Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование против лидера оппозиции. В ведомстве считают, что Гуайдо спровоцировал массовые беспорядки, жертвами которых стали десятки человек. В рамках расследования самопровозглашённому президенту заморозили счета и запретили выезд за границу.

Россия в венесуэльском конфликте поддерживает Мадуро.