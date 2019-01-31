Reuters: Венесуэла продаст Арабским Эмиратам 15 тонн золота

Венесуэла продаст 15 тонн золота Объединённым Арабским Эмиратам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Каракасе. По его данным, Центробанк страны продаст часть золотого запаса за евро.

Собеседник агентства утверждает, что 26 января Венесуэла отправила Эр-Рияду авиарейс с тремя тоннами золота на борту. Всего страна планирует продать 29 тонн из хранилища Центробанка в Каракасе.

31 января "Новая газета" сообщила, что часть золотого резерва Венесуэлы, хранящаяся в Москве, была вывезена грузовым самолётом в Дубай и продана там. После этого российский грузовой борт доставил деньги в Каракас.

По данным СМИ, к январю в России хранилось около 30 тонн венесуэльского золота рыночной стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Какая его часть была продана, "Новая газета" не пишет. Российский Центробанк информацию о продаже золота отрицает.

В январе Банк Англии, где хранится часть золотого запаса Венесуэлы, заблокировал передачу его чиновникам страны, сообщало агентство Bloomberg. Получить эти резервы планирует лидер оппозиции Хуан Гуайдо, которого США и многие страны Латинской Америки признали временным президентом Венесуэлы. Соответствующим запросом он обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.