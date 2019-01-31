"Новая газета" рассказала о вывозе части золотого запаса Венесуэлы из Москвы

Часть золото резерва Венесуэлы, хранящаяся в Москве, была вывезена грузовым самолётом в Дубай и продана там. После этого российский грузовой борт доставил деньги в Каракас. Это утверждение содержится в расследовании "Новой газеты".

Издание обнаружило грузовой борт Boeing 757 российской авиакомпании E-Сargo, вылетевший из Москвы 29 января, и прилетевший в Каракас 30 января с остановкой в Дубае. По утверждению издания, самолёт вывез из России принадлежащее Венесуэлу золото в Дубай, а в Объединённых арабских эмиратах золото было обменено на наличные.

По данным издания, к январю в России хранилось около 30 тонн венесуэльского золота рыночной стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Какая его часть была продана "Новая газета" не пишет. В январе грузовой Boeing 757 E-cargo уже дважды летал из Москвы в Каракас с посадкой в Дубае, отмечает газета.

В конце января депутат венесуэльского парламента Хосе Гeрра заявил, что Центробанк планирует вывезти из страны 20 тонн золота. Он предположил, что драгоценный металл могут вывезти из Каракаса на российском пассажирском самолёте авиакомпании Nordwind. Источник агентства Bloomberg тогда сообщил, что Центробанк страны действительно подготовил к отгрузке 20 тонн золота, но не объяснил, зачем это было сделано.

Министр финансов Венесуэлы заявил, что никаких российских самолётов в Каракас не прилетало. Он отказался комментировать планы с золотом. Самолёт Nordwind 31 января прилетел из Каракаса в Москву, что или кого он перевозил — не сообщается.