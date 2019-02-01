"Росбалт": задержаны похитители организатора убийства Вороненкова

В Москве задержаны двое подозреваемых в похищении предполагаемого организатора убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на свои источники. Агентство "Интерфакс", а также сайт Курск-ТВ подтверждает информацию о задержании по меньшей мере одного подозреваемого - уроженца Курской области. Второй, по данным "Росбалта", задержан в Москве.

Утверждается, что это члены одной из преступных группировок Курской области. В начале января они и ещё несколько человек, как сообщали СМИ, похитили из ресторана "Базилик" в Москве Юрия Василенко - украинского криминального "авторитета", по данным следствия, организовавшего убийство Дениса Вороненкова в Киеве в марте 2017 года.

При этом, как писал тот же "Росбалт" и другие СМИ, Василенко пытался отбиться от похитителей и был ранен из пистолета, после чего похитители положили его в багажник автомобиля и скрылись. Задержанные предполагаемые участники покушения говорят, что им не известно ничего о судьбе Василенко. Источник агентства предполагает, что он умер от ран.

В прокуратуре "Интерфаксу" подтвердили, что действительно ищут Василенко в связи с его возможной причастностью к убийству Вороненкова. При этом там не располагают информацией о том, что в "Базилике" был похищен именно он, хотя по факту похищения человека и стрельбы было открыто уголовное дело.