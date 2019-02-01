"Росбалт": задержаны похитители организатора убийства Вороненкова

В Москве задержаны двое подозреваемых в похищении предполагаемого организатора убийства в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщает агентство "Росбалт" со ссылкой на свои источники. Агентство "Интерфакс", а также сайт Курск-ТВ подтверждает информацию о задержании по меньшей мере одного подозреваемого - уроженца Курской области. Второй, по данным "Росбалта", задержан в Москве.
Утверждается, что это члены одной из преступных группировок Курской области. В начале января они и ещё несколько человек, как сообщали СМИ, похитили из ресторана "Базилик" в Москве Юрия Василенко - украинского криминального "авторитета", по данным следствия, организовавшего убийство Дениса Вороненкова в Киеве в марте 2017 года.
При этом, как писал тот же "Росбалт" и другие СМИ, Василенко пытался отбиться от похитителей и был ранен из пистолета, после чего похитители положили его в багажник автомобиля и скрылись. Задержанные предполагаемые участники покушения говорят, что им не известно ничего о судьбе Василенко. Источник агентства предполагает, что он умер от ран.
В прокуратуре "Интерфаксу" подтвердили, что действительно ищут Василенко в связи с его возможной причастностью к убийству Вороненкова. При этом там не располагают информацией о том, что в "Базилике" был похищен именно он, хотя по факту похищения человека и стрельбы было открыто уголовное дело.
- Василенко называют одной из заметных фигур криминального мира Харькова. Утверждается, что он был причастен, помимо прочего, к убийству одного из лидеров выступавшего на стороне пророссийских сепаратистов Донбасса харьковского движения "Оплот" Евгения Жилина. Следствие считает, что он был нанят предполагаемым заказчиком убийства Вороненкова Владимиром Тюриным для организации покушения на бывшего депутата. Утверждается, что в Москве он жил по поддельному паспорту.
- Владимира Тюрина, бывшего гражданского мужа супруги Вороненкова Марии Максаковой, Киев считает криминальным авторитетом, "подконтрольным ФСБ", а министерство финансов США называет "вором в законе" по прозвищу Тюрик. Украина объявила его в международный розыск. Сам Тюрин обвинения отверг.
- Следственный комитет называл основной версией преступления бизнес погибшего. Источник "Росбалта" связывает преступление с денежным конфликтом в среде организованной преступности Украины и России.
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