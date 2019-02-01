СМИ: дочь погибшего в катастрофе Ту-154 выиграла суд у Минобороны

Суд в Кемерове удовлетворил иск к Минобороны, поданный дочерью Юрия Новокшанова – артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, погибшего в катастрофе Ту-154 в 2016 году. Ладе Шульгиной присудили 150 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. "Коммерсантъ" пишет, что это первый случай, когда суд удовлетворяет иск к российскому военному ведомству, связанный с катастрофой в Сочи.

Лада Шульгина требовала 500 тысяч рублей от Минобороны и самого ансамбля имени Александрова. В прокуратуре сочли, что работодатель не должен отвечать за гибель Новокшанова, поскольку не виноват в случившемся. Лада Шульгина – единственная из родственников погибших, кто выступил с иском против ансамбля, сообщает "Коммерсантъ".

В декабре стало известно, что родственники погибших в авиакатастрофе подали в Мещанский суд Москвы иск на 2 миллиарда 167 миллионов рублей​. Ответчиками указаны российская страховая компания "СОГАЗ" и зарегистрированная в Великобритании страховая компании MS Amlin, а также государственная авиакомпания "223 летный отряд" Минобороны. Родственники погибших считают, что недополучили страховые выплаты. Также они требуют возместить материальный и моральный ущерб.