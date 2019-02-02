Ракета как дубина. Юрий Федоров – о ядерном шантаже

Как и ожидалось, в Вашингтоне объявили о начале шестимесячного периода, после которого будет принято решение о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Но если Россия в предстоящие полгода уничтожит свои крылатые ракеты 9М729, то США в договоре останутся. Одновременно Соединенные Штаты "приостанавливают" выполнение накладываемых этим договором обязательств. Что конкретно это означает, неясно. Возможно, США готовятся испытывать новые ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

О том, что Россия нарушает "ракетный договор", в Вашингтоне заявили еще в 2014 году. В Москве, по обыкновению, всё отрицали, утверждая, что нарушает соглашение не Россия, а Америка. Постепенно в Вашингтоне осознали: Россия развертывает ядерные ракеты с дальностью заведомо большей, чем 500 километров, создавая растущую угрозу европейским странам, а у США связаны руки. 20 октября 2018 года Дональд Трамп объявил о предстоящем выходе из договора. Двумя днями ранее Владимир Путин сообщил, что после ядерной войны россияне, как мученики попадут в рай, а агрессоры "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Возможно, размышления российского лидера о печальной судьбе ненавистников России окончательно подтолкнули Белый дом к решительному шагу. В Вашингтоне избавились от иллюзий относительно России, но все же вряд ли ожидали, что президент второй по силе ядерной державы мыслит подобно последователям радикального джихада.

Летом 2018 года США передали союзникам по НАТО доказательства того, что Россия испытала крылатые ракеты запрещенной дальности и развернула четыре их дивизиона. Скорее всего, это снимки со спутников, а также, возможно, перехваты переговоров российских военных и другая разведывательная информация. И государства-члены НАТО поддержали американские требования о ликвидации ракеты 9М729. 21 декабря 2018 года все страны Евросоюза плюс Турция, Албания, Черногория и Македония проголосовали против предложенной Россией резолюции Генеральной ассамблеи ООН, призывающей к сохранению Договора РСМД, но умалчивавшей о новых российских ракетах. Это было тяжелым поражением Москвы. В Кремле всерьёз надеялись на то, что напуганные перспективой ракетной гонки в Европе страны Старого Света сорвут выход США из договора. Не получилось: американские доказательства развертывания Россией запрещенных договором ракет оказались вполне убедительными, а создаваемая этими ракетами угроза – вполне реальной.

23 января 2019 года в Москве были продемонстрированы пусковая установка ракеты 9М729 и транспортно-пусковые контейнеры этой и другой, очень похожей на первую, крылатой ракеты 9М728. Почему-то предполагалось, что таким образом можно убедить оппонентов в том, что Россия не нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности. Лучше бы они этого не делали: сами ракеты показаны не были, а судить о дальности полета крылатой ракеты можно не по виду пусковой установки, но только оценив емкость ее топливного бака. Чем он больше, тем дольше работает двигатель и тем дальше ракета летит. Доказать, что дальность 9М729 меньше 500 километров, можно, разобрав ее корпус и продемонстрировав бак для горючего, этого российские генералы сделать не захотели, их склонность к наивному лукавству и военным хитростям непреодолима.

Перед мировым сообществом все острее стоит вопрос: готово ли оно и далее мириться с тем, что ядерная кнопка находится в руках персонажа, рискующего судьбами планеты ради удовлетворения собственных амбиций

Впрочем, все это уже история. Важнее другое: что дальше? Российские и американские дипломаты время от времени будут встречаться и повторять хорошо известные аргументы. Эксперты и политики будут предлагать компромиссные решения. И то, и другое бессмысленно. Суть американской позиции проста: Россия создала и развертывает ракеты, угрожающие Европе, мы вынуждены принимать контрмеры, нейтрализующие эту угрозу. Москва же, во-первых, не может признать, что российские генералы, дипломаты и сам Путин несколько лет беззастенчиво лгали. Во-вторых, Кремль воспользуется ситуацией и начнет удвоенными темпами развертывать нацеленные на Европу ракеты средней дальности. Цель понятна: запугать европейцев перспективой ядерной войны и вынудить их отказаться от размещения американских вооружений на своей территории. Это, в свою очередь, будет еще сильнее подталкивать США такие вооружения разрабатывать и размещать их вблизи российских границ.

Скорее рано, чем поздно в Европе появятся модернизированные "Томагавки", наземный вариант американских морских крылатых ракет. Планируется развернуть новые высокоточные ракеты дальностью до 499 километров, заменяющие устаревшие тактические ракеты ATACMS. Это, по существу, аналог российских "Искандеров". Говорят о новых баллистических ракетах средней дальности, в том числе оснащенных маневрирующими или гиперзвуковыми боеголовками. И наконец, речь идет о "сверхпушке", в снаряды которой встроены ракетные двигатели. Ее дальность около полутора тысяч километров.

"Эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет, – признал, например, бывший начальник Главного штаба ракетных войск стратегического назначений генерал-полковник Виктор Есин. И продолжал: – Нам ничего другого не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара". С ним согласен академик Евгений Арбатов: "Появление американских крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности в Европе в пух и прах разносит систему ответно-встречного удара, которая является основой нашей стратегии ядерного сдерживания. За такое время (между запуском американской ракеты и взрывом ее боеголовки где-нибудь в Кремле. – РС) никто не сможет принять решение и ответить, просто не успеет". В переводе на понятный нормальному человеку язык это означает: в случае военно-политического кризиса Кремль отдаст приказ о первом сокрушающем ядерном ударе и по Европе, и по США. В этой ситуации у Соединенных Штатов не останется иного выхода, кроме как самим перейти к стратегии упреждающего удара. Шанс уцелеть имеется у того, кто выстрелит первым.

Итог понятен. Развертывая нацеленные на Европу 9М729, Путин и его генералы надеются с помощью ядерного шантажа утвердить себя доминирующей на континенте силой и как минимум заставить европейские страны признать российскую гегемонию в зоне бывшего СССР и Центральной и Восточной Европе. Одновременно они запустили процесс, с высокой вероятностью приводящий к гибели России и, скорее всего, всей цивилизации в ядерной войне. Соответственно, перед мировым сообществом все острее стоит вопрос: готово ли оно и далее мириться с тем, что ядерная кнопка находится в руках персонажа, рискующего судьбами планеты ради удовлетворения собственных амбиций?

Юрий Федоров – военно-политический эксперт

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