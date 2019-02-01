Защита Рауфа Арашукова обжаловала его арест

Защита члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого в создании преступного сообщества и организации двух убийств, обжаловала его арест. Об этом в пятницу сообщили в Басманном суде Москвы.

Жалобу рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока не назначена. Сейчас Арашуков находится в СИЗО. Он был задержан в среду прямо на заседании Совета Федерации и впоследствии арестован на два месяца.

В четверг суд в Москве арестовал его отца Рауля Арашукова, которого подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве. Свою вину он не признаёт. В Следственном комитете России заявили, что Арашуков-старший может быть причастен к хищению природного газа компании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей. Арашуков в последние годы был советником директора корпорации "Газпром Межрегионгаз".

По этому же делу в четверг были арестованы еще четыре человека, в том числе Руслан Арашуков, двоюродный брат члена Совета Федерации. В пятницу был задержан ещё один человек - исполнительный директор комании "Ессентукигоргаз" Алан Кятов. Следствие утверждает, что ещё один подозреваемый объявлен в розыск.

По версии следствия, хищения газа в ряде регионов Северного Кавказа совершались на протяжении пяти лет. Следственные действия проводятся в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.