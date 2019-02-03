“Ничего героического”. Эфир в 18.05

Процесс Синявского и Даниэля, Хроника текущих событий, Московская Хельсинкская группа, Фонд помощи политзаключенным Александра Солженицына и другие вехи правозащитного движения. Книги специалистов: “Карательная медицина” фельдшера Александра Подрабинека, “Пособие для инакомыслящих по психиатрии” врача Семена Глузмана.

Национальное инакомыслие и освободительные движения: евреи, украинцы, крымские татары. Религиозное диссидентство: отец Глеб Якунин, адвентисты Седьмого дня (Ростислав Галецкий), Александр Огородников.

Аресты, пытки, этапы. Как давали второй и третий срока в день освобождения при Андропове. Цена протеста против власти: готов или не готов человек к тюремному заключению.

Обсуждают автор фильма Николя Милетич, журналист агентства “Франс пресс” (AFP), участница движения диссидентов и Фонда помощи политзаключенным Вера Лашкова, сотрудник Международного Мемориала Екатерина Мельникова. Участвуют режиссер фильма Евгений Голынкин, продюсеры Евгений Гиндилис и Елена Поляковская.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова.