Легкоатлета Ухова лишили олимпийского золота из-за допинга

Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Среди спортсменов – выигравший золотую медаль на Олимпийских играх 2012 года прыгун в высоту Иван Ухов. Решение о присуждении ему награды отменено, сообщил арбитражный суд в Лозанне. Судьи также подтвердили обвинения в принятии допинга против чемпиона мира по тройному прыжку на крытых аренах Люкмана Адамса.

Большинство из двенадцати российских спортсменов, которых признали виновными, были дисквалифицированы на сроки от двух до четырех лет.

Отмечается, что обвинения в отношении спортсменов были основаны на докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Решение арбитражного суда в Лозанне может быть обжаловано атлетами в течение 21 дня.

Независимая комиссия WADA в 2015 году представила доклад о государственной поддержке для использования допинга в российском спорте. Россия отвергает все обвинения в господдержке допинга.

После обнародования доклада многие российские спортсмены были отстранены от международных соревнований. В 2017 году Международный олимпийский комитет лишил российских спортсменов 11 из 33 медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.