МОК дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал еще пятерых российских спортсменов. В применении допинга признаны виновными скелетонист Сергей Чудинов, бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, а также биатлонисты Яна Романова и Ольга Вилухина. Результаты их выступлений на Олимпиаде в Сочи аннулированы. Таким образом, России лишилась еще двух золотых и трех серебряных медалей на играх 2014 года.

Ранее российская сборная уже потеряла первое место в неофициальном зачете сочинских игр. Это произошло после того, как в ноябре за нарушение антидопинговых правил были пожизненно дисквалифицированы более 10 российских спортсменов. Всего, согласно результатам опубликованного два года назад расследования независимой комиссии Ричарда Макларена, допинг в России применяли более тысячи спортсменов. Система употребления запрещенных препаратов поддерживалась государством.

Национальные антидопинговые агентства семнадцати стран требуют отстранить Россию от Олимпиады-2018. Окончательное решение по этому вопросу, как ожидается, будет принято в начале декабря.