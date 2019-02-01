Настя Рыбка: никаких записей, сделанных на яхте Дерипаски, нет

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, получившая известность как Настя Рыбка после расследования Алексея Навального о её связях с бизнесменом Олегом Дерипаской, вновь заявила, что никаких записей о том, что происходило на яхте, где она находилась вместе с Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько, нет. Она дала большое интервью Русской службе Би-би-си.

На вопрос корреспондента, означает ли это, что она обманывала американцев, когда обещала им какие-то записи, связанные с Дональдом Трампом, Настя Рыбка ответила:



- Сейчас, в России, мне многое разъяснили: как мне стоит себя вести, о чем мне можно говорить, мне в этой стране еще жить. Так что пока сходимся на официальной версии, что записей никаких нет, если что-то было, оно все уничтожено, все наши цифровые носители остались в Таиланде, все, что у меня есть - моя память. Все.



Журналист поинтересовался, являются ли слова собеседницы следствием разъяснений российских спецслужб о том, как ей следует себя вести. Настя Рыбка ответила, что ей в России ещё предстоит жить, и она надеется прожить долго и не хочет укорачивать себе этот срок.

29 января в интервью CNN Вашукевич рассказала, что российские спецслужбы запретили ей публично рассказывать о миллиардере Олеге Дерипаске.

Рыбка отказалась отвечать на вопрос журналиста о вероятной причастности Дерипаски к вмешательству в выборы в США в 2016 году. Она уточнила, что после задержания в России представители российских спецслужб посетили её в изоляторе и "чётко дали понять, что надо говорить, а что нет" про бизнесмена.

В марте прошлого года в Госдепартаменте США заявили, что знают о задержании Насти Рыбки в Таиланде и уверены, что в случае, если в ее заявлениях будет "что-либо очень интересное", сотрудники американского посольства в Таиланде проинформируют Вашингтон об этом. Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт уточнила, что Рыбка не является гражданкой США, а американское посольство оказывает помощь и поддержку только своим гражданам. Отвечая на вопрос о том, интересны ли американским властям возможные показания Насти Рыбки о вмешательстве России в выборы в США, Нойерт сказала: "Это весьма странная история".



Навальный опубликовал своё расследование в феврале прошлого года. Через несколько недель Настя Рыбка, ее наставник Алекс Лесли (Александр Кириллов) и еще восемь человек оказались в тюрьме в Таиланде сначала по обвинению в работе без разрешения, затем - по обвинению в сводничестве и участии в тайном обществе. Проведя 11 месяцев в тюрьме, они дождались приговора и были депортированы из страны, говорится в публикации Би-би-си. Рыбка, Лесли и ещё два человек были задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Таиланда. Оказалось, что на них заведено уголовное дело о вовлечении в проституцию. 22 января их отпустили с обязательством явиться к следователю.