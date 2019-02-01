МИД пообещал "ответную реакцию" на выход США из ДРСМД

Россия оставляет за собой право на ответную реакцию после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в эфире телеканала "Россия" в пятницу заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом представитель Министерства иностранных дел не объяснила, какими могут быть эти меры.

В пятницу с поддержкой соглашения выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она заявила, что Германия "сделает всё возможное", чтобы сохранить договор, сообщает Deutsche Welle. По словам Меркель, необходимо продолжать диалог с Россией в течении следующих шести месяцев, пока срок действия договора не истечет.

При этом, канцлер Германии возложила вину на Россию за несоблюдение соглашения. Такого же мнения придерживаются союзники США в НАТО, которые также выступили с заявлением в пятницу.

Ранее свою обеспокоенность в связи с возможным приостановлением действия ДРСМД также высказали главы МИД Евросоюза. Сохранить договор также призвал кандидат на главу Еврокомиссии Манфред Вебер.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео подтвердил намерение США выйти из договора о РСМД, если Россия не выведёт из действия ракетную систему 9М729, которая по мнению США, НАТО и международных экспертов нарушает положения соглашения.

Дональд Трамп ранее заявлял, что в противном случае США официально объявят о выходе из договора 2 февраля. Согласно тексту ДРСМД, срок его действия истечет шесть месяцев позже.