Умер диктор советского телевидения Евгений Суслов

Диктор Центрального советского телевидения Евгений Суслов умер в пятницу на 82-м году жизни. Об этом сообщила в фейсбуке телеведущая Алла Данько.

Суслов родился 10 октября 1937 года. В 1962 году он начал работать диктором на Центральном телевидении. Суслов вёл трансляции военных парадов с Красной площади, программы "Время" и "Голубой огонёк".

Прощание с ведущим состоится в понедельник в Елоховском соборе Москвы.