Власти не разрешили провести в центре Москвы акцию "Они достали"

Власти Москвы не согласовали запланированную на 10 февраля акцию протеста "Они достали". В городском департаменте безопасности заявили, что шествие создаст помехи для передвижения людей и транспорта, а также нарушит права граждан, не участвующих в акции. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на активистку Дарью Полюдову.
Она уточнила, что чиновники привели еще две причины отказа – неназванное мероприятие, запланированное на то же время, и экскурсионный маршрут, который начинается от памятника Пушкину. Власти также предложили перенести акцию в Сокольники, где находится московский гайд-парк.
Сами организаторы настаивают, что получили ответ позже установленного законом срока, и считают шествие согласованным.
- В сообщении об акции "Они достали" организаторы перечисляют такие требования, как отмена итогов выбора президента России, отмена роста тарифов и цен, прекращение боевых действий в Сирии и на востоке Украины, отмена повышения пенсионного возраста и НДС и освобождение политзаключенных.
- Активисты также требуют наказать виновных во взрывах в Магнитогорске и Ростовской области, называя их терактами.
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