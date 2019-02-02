Власти не разрешили провести в центре Москвы акцию "Они достали"

Власти Москвы не согласовали запланированную на 10 февраля акцию протеста "Они достали". В городском департаменте безопасности заявили, что шествие создаст помехи для передвижения людей и транспорта, а также нарушит права граждан, не участвующих в акции. Об этом сообщает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на активистку Дарью Полюдову.

Она уточнила, что чиновники привели еще две причины отказа – неназванное мероприятие, запланированное на то же время, и экскурсионный маршрут, который начинается от памятника Пушкину. Власти также предложили перенести акцию в Сокольники, где находится московский гайд-парк.

Сами организаторы настаивают, что получили ответ позже установленного законом срока, и считают шествие согласованным.