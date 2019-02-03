СМИ: задержанный аспирант Мифтахов содержится в Балашихе

Задержанный по делу об изготовлении взрывчатки аспирант МГУ Азат Мифтахов находится в изоляторе временного содержания в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщают "Медиазона" и ОВД-Инфо со ссылкой на адвокатов. Тем, в свою очередь, о местонахождении Мифтахова сообщила следователь. При этом, по её словам, аспирант был задержан только вечером в субботу, а в воскресенье с ним должны пройти "следственные действия".

Многие СМИ и активисты в соцсетях, однако, сообщали о задержании Мифтахова и ещё нескольких активистов-анархистов ещё в пятницу. Всё это время точное местонахождение Мифтахова было не известно.

В отделении полиции подмосковной Балашихи якобы заявили, что Мифтахов находится в изоляторе временного содержания. Об этом в субботу днем сообщил портал "МБХ-Медиа". При этом когда его корреспондент приехал в учреждение, там сказали, что Мифтахова в ИВС не доставляли.​

Ещё в ночь на субботу защитник Мифтахова Роман Устинов сообщил, что видел, как из отделения полиции Балашихи несколько полицейских выводят человека, похожего на Азата Мифтахова. Адвокат уточняет, что видно было плохо, но при этом утверждает, что разглядел синяки на лице молодого человека. Сами полицейские назвали Устинову другую фамилию.

В ночь на субботу в группе, посвященной информации о деле "Сети" и телеграм-канале "Прометей" появились сообщения о том, что задержанные анархисты подвергались пыткам электрошоком в отделении полиции в Балашихе. Как минимум от одного из них требовали дать показания на Азата Мифтахова и сделать заявления на камеру. В этих же сообщениях говорится, что аспирант якобы пытался вскрыть себе вены, чтобы избежать пыток.

Азата Мифтахова, по неподтвержденным данным, подозревают в изготовлении взрывного устройства, обнаруженного в Балашихе 11 января.

1 февраля у ряда московских анархистов и левых активистов прошли обыски. Некоторые из них были задержаны. Один из активистов, Даниил Галкин, задержанный в Москве 1 февраля, заявил о применении пыток к себе и другим активистам после задержания. У всех задержанных спрашивали про Мифтахова.