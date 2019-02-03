Акции протеста "Россия не помойка": десятки городов, тысячи людей

В десятках регионов России сегодня проходят акции протеста против политики властей по вопросу об утилизации отходов. Их участники протестуют против свалок, полигонов бытовых отходов, мусоросжигательных заводов и так называемой "мусорной реформы".

Протесты под лозунгом "Россия не помойка" заявлены более чем в 30 регионах, включая Москву и Петерубург. В некоторых из них они уже состоялись - в частности, в Красноярске, Новосибирске:

Ярославле:

Наиболее широкие протесты - в Архангельской области, где они проходят более чем в 10 населённых пунктах. Их участники протестуют против создания мусорного полигона Шиес, куда, как сообщается, должны свозить отходы в том числе из Москвы.

В самом Архангельске, по оценке МБХ-медиа, на митинг пришло более тысячи человек.

В городе Калтан Кемеровской области полиция утром в субботу задержала трех активистов. Об этом корреспонденту "Сибирь.Реалии" сообщила дочь одного из задержанных. По ее словам, утром 3 февраля Вениамин Миняйлов вышел на улицу погулять с собакой. В это время к нему подъехали на служебной машине шестеро сотрудников полиции, чуть позже – сотрудники Росгвардии. Они скрутили ему руки и увезли в неизвестном направлении. Позже отец вышел на связь и сообщил, что он находится в Следственном комитете в Новокузнецке. Кроме него в следком были доставлены еще двое активистов – Юрий Ионов и Николай Назаров. Опубликовано видео задержания Миняйлова.