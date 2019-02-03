Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

"Россия не помойка"

"Россия не помойка"
Embed

No media source currently available

0:00 0:03:45 0:00
Скачать медиафайл

В России 3 февраля прошли акции протеста против мусорных свалок вблизи населённых пунктов, полигонов бытовых отходов, мусоросжигательных заводов и так называемой "мусорной реформы". Протесты под лозунгом "Россия не помойка" состоялись почти в 70 городах. Активисты требовали внедрить максимальную переработку отходов и раздельный сбор мусора, а также создать систему контроля утилизации отходов. Самые массовые протесты прошли в Архангельске и Котласе, где, по данным организаторов, вышли по 2,5 тысячи человек. В Москве около трёхсот человек собрались у здания префектуры центрального административного округа.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG