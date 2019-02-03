В России 3 февраля прошли акции протеста против мусорных свалок вблизи населённых пунктов, полигонов бытовых отходов, мусоросжигательных заводов и так называемой "мусорной реформы". Протесты под лозунгом "Россия не помойка" состоялись почти в 70 городах. Активисты требовали внедрить максимальную переработку отходов и раздельный сбор мусора, а также создать систему контроля утилизации отходов. Самые массовые протесты прошли в Архангельске и Котласе, где, по данным организаторов, вышли по 2,5 тысячи человек. В Москве около трёхсот человек собрались у здания префектуры центрального административного округа.