Следствие ходатайствует об аресте аспиранта МГУ Мифтахова

Следствие намерено просить суд об аресте аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщила ТАСС его адвокат Светлана Сидоркина.

Заседание суда по вопросу о мере пресечения пройдёт в подмосковной Балашихе, где сейчас содержится задержанный Мифтахов.

В беседе с Радио Свобода Сидоркина подтвердила, что задержанный сказал ей, что сотрудники правоохранительных органов применили к нему пытки. Он говорил, что его били, а также приставили к груди шуруповёрт и угрожали пустить его в ход. Адвокат подтвердила, что у Мифтахова остался след от шуруповёрта.

Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывного устройства, которое ранее было найдено в Балашихе. Кроме него, в прошлую пятницу были задержаны ещё 11 человек, в том числе активисты анархистских взглядов. Один из них заявил, что к нему применили физическое насилие и угрозы, требуя дать показания на Мифтахова на камеру.

Представители математического сообщества ранее опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить пытки задержанного аспиранта, а также прозрачного и справедливого судебного разбирательства.