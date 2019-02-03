Коллеги задержанного Азата Мифтахова потребовали прекратить пытки

В Москве представители математического сообщества опубликовали открытое письмо, в котором потребовали прекратить пытки задержанного аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова. Они потребовали допустить к Мифтахову адвоката и сообщить о состоянии его здоровья и месте его содержания. "Мы требуем прекратить пытки в отношении Мифтахова и других задержанных, и требуем прозрачного и справедливого судебного разбирательства", — говорится в тексте обращения, сообщает МБХ-Медиа.



Михтахов был задержан на днях в рамках уголовного дела о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Поступали сообщения о якобы применённых к нему пытках.





Ранее адвокат Светлана Сидоркина рассказала, что аспирант сообщил ей о пытках со стороны правоохранительных органов, которые требовали признательные показания. Они якобы били аспиранта ладонями и кулаками по лицу, чтобы он дал признательные показания. Сидоркина добавила, что у Мифтахова на уровне грудной клетки остался след от шуроповёрта.



25-летний аспирант МГУ Азат Мифтахов был задержан 1 февраля. На следующий день в Telegram-канале "Майор и Генерал" был опубликован документ, в котором говорится о задержании Мифтахова в рамках уголовного дела о незаконном изготовление взрывчатых веществ. Дело якобы было заведено после обнаружения в подмосковном городе Балашиха самодельного взрывного устройства.



Ранее, в середине января в Telegram-канале "Опер слил", который, по неофициальным данным, ведут сотрудники Следственного комитета, была опубликована фотография паспорта Мифтахова и угроза сексуального насилия по отношению к нему.