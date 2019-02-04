МВД запретило интервью Егора Летова с рассказом о марихуане и ЛСД

Министерство внутренних дел России потребовало от издания "Лента.ру" удалить фрагмент из интервью 1991 года лидера панк-рок группы "Гражданская оборона" Егора Летова, в котором он рассказывает о своём отношении к марихуане и ЛСД. Также ведомство потребовало удалить фрагменты интервью с рэпером Птахой – в них он рассуждает о лечебных свойствах марихуаны и необходимости её декриминализации.

МВД пришло к выводу, что высказывания музыкантов направлены "на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств", а также признало указанные фрагменты интервью запрещёнными к распространению на территории России.

Кроме того, ведомство запретило репортаж "Ленты.ру" о легализации марихуаны в Калифорнии под названием "Это лучше водки", опубликованный в апреле 2018 года. В этом тексте производители и продавцы лечебной и рекреационной марихуаны рассказывали о вреде запретительной наркополитики, а также обсуждали плюсы и минусы легализации наркотиков.

"Лента.ру" подчинилась требованиям МВД и удалила материалы. При этом в издании отметили, что в них "не пропагандировалось изготовление, разработка и использование наркотических средств" – редакция хотела лишь "взглянуть на эту тему с различных точек зрения". Журналисты посчитали блокировку материалов о наркотиках в СМИ и соцсетях "серьёзной проблемой" и призвали провести круглый стол между представителями СМИ и представителями МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета и Роскомнадзора, чтобы обсудить выработку дополнительных критериев оценки подобных публикаций, а также проработать нормативно-правовые акты, затрагивающие их.