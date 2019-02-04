МВД запретило интервью Егора Летова с рассказом о марихуане и ЛСД

Министерство внутренних дел России потребовало от издания "Лента.ру" удалить фрагмент из интервью 1991 года лидера панк-рок группы "Гражданская оборона" Егора Летова, в котором он рассказывает о своём отношении к марихуане и ЛСД. Также ведомство потребовало удалить фрагменты интервью с рэпером Птахой – в них он рассуждает о лечебных свойствах марихуаны и необходимости её декриминализации.
МВД пришло к выводу, что высказывания музыкантов направлены "на формирование у целевой аудитории положительного образа лиц, осуществляющих изготовление, разработку и использование наркотических средств", а также признало указанные фрагменты интервью запрещёнными к распространению на территории России.
Кроме того, ведомство запретило репортаж "Ленты.ру" о легализации марихуаны в Калифорнии под названием "Это лучше водки", опубликованный в апреле 2018 года. В этом тексте производители и продавцы лечебной и рекреационной марихуаны рассказывали о вреде запретительной наркополитики, а также обсуждали плюсы и минусы легализации наркотиков.
"Лента.ру" подчинилась требованиям МВД и удалила материалы. При этом в издании отметили, что в них "не пропагандировалось изготовление, разработка и использование наркотических средств" – редакция хотела лишь "взглянуть на эту тему с различных точек зрения". Журналисты посчитали блокировку материалов о наркотиках в СМИ и соцсетях "серьёзной проблемой" и призвали провести круглый стол между представителями СМИ и представителями МВД, ФСБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета и Роскомнадзора, чтобы обсудить выработку дополнительных критериев оценки подобных публикаций, а также проработать нормативно-правовые акты, затрагивающие их.
- В прошлом году имя Егора Летова, никогда не скрывавшего употребления наркотиков, было исключено из шорт-листа претендентов на дополнительное название для омского аэропорта, хотя в народном голосовании лидировал именно он. Министр культуры России Владимир Мединский назвал тогда поклонников музыканта "узкой", "маргинальной", но "исключительно активной" аудиторией, а их инициативу – "бестолковым хайпом". До этого он, говоря о возможности назвать аэропорт в Омске в честь лидера "Гражданской обороны", заявил, что "присваивать объектам имена живых людей – дурной тон". При этом Летов скончался 19 февраля 2008 года.
- Позже на сайте "Российской общественной инициативы" была размещена петиция с требованием вернуть имя Летова в список финалистов. Её подписали более 27 тысяч человек. Тем не менее, омский аэропорт получил имя советского генерала и военного инженера Дмитрия Карбышева.