"Он сказал, что очень боится пыток"

Суд в подмосковной Балашихе продлил на 72 часа задержание аспиранта МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки.​ Он отказался признать вину и назвал дело сфабрикованным.​ Мифтахов был задержан 1 февраля по обвинению в подготовке теракта. Адвокат задержанного Светлана Сидоркина сообщила, что в полиции к нему применялись пытки. Одновременно с Мифтаховым для допроса в качестве свидетелей по делу в полицию были доставлены 11 анархистов. Некоторые из них также заявили о применении силы со стороны полицейских. Активистка Елена Горбань, у которой был проведен обыск, наряду с другими молодыми людьми оказалась в том же отделении полиции подмосковной Балашихи, куда доставили обвиняемого в терроризме Азата Мифтахова.