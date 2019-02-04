Прокурор: останки участников группы Дятлова могут быть эксгумированы

Тела туристов, погибших в 1959 году на перевале Дятлова, могут быть эксгумированы, если это будет необходимо для экспертизы, сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. Он выступил в понедельник на пресс-конференции в Екатеринбурге.

По словам Курьякова, если экспертам необходима эксгумация, то будут проведены переговоры с родственниками погибших, информирует "Интерфакс".



Начальник управления Свердловской областной прокуратуры считает, что выяснить причину гибели девятерых туристов можно по материалам дела, учитывая наличие современных цифровых технологий, которых не было на рубеже 50-х – 60-х годов прошлого века. Уголовное дело состоит более чем из 400 страниц. Курьяков сообщил, что для продолжения расследования трагедии собрана бригада прокуроров из четырех человек. К насоящему времени запрошены и изучены архивные документы в городах Ивдель, Серов, Каменск-Уральский и Екатеринбург.



Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что наиболее вероятной версией загадочной гибели группы туристов являются природные условия, криминал исключён.