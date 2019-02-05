"Кинули как щенков". Кто заразил ульяновских курсантов

Бунт на броненосце "Потемкин" начался из-за червивого мяса, сейчас многие в Ульяновске вспоминают эту историю столетней давности. И хотя в Ульяновском суворовском военном училище до бунта пока дело не дошло, родители курсантов, заболевших эхинококкозом, возмущаются и говорят военным начальникам: "Мы отдали вам здоровых детей, что теперь с ними будет? Смогут ли они вообще служить в армии?"

По официальной информации Министерства обороны РФ, 28 января 2019 года плановая флюорография выявила у пяти воспитанников признаки начальной формы паразитарного заболевания. Это дало повод для обследования всего личного состава училища. Сегодня официально подтвержденная цифра заболевших – 25 человек. Это курсанты 5–11-х классов, в основном старшеклассники, у которых в печени, легких, селезенке при исследовании обнаружены так называемые паразитарные кисты, вызванные личинками эхинококка. Самый важный вопрос, который предстоит решить комиссии Минобороны, которая работает в Ульяновске, – как личинки ленточного червя Echinococcus granulosus приблизительно в одно время попали в организм сразу 25 курсантов из разных классов, если за предыдущие пять лет во всей Ульяновской области, по данным Роспотребнадзора, зафиксировано всего 28 случаев эхинококкоза, причем случаев разрозненных?

Руководство училища (официальное название учебного заведения – Ульяновское гвардейское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации) позвало на помощь главного паразитолога Минобороны Сергея Козлова, и тот объяснил родителям источник массового заболевания: скорее всего, это шальная собака. "Главный специалист говорит: это не пирожки и не мясо, а собака разносит, – говорит человек из президиума на видео, записанном кем-то из родителей на собрании в училище, которое провел начальник учебного заведения Владимир Шкирков. – Нам надо найти источник, и мы его найдем".

– Было общее собрание, на котором начальник училища сказал, что он прошел Афганистан и что там было все, что угодно, но он ничем не заболел, потому что регулярно мыл руки, – сказал Радио Свобода один из гражданских преподавателей СВУ на условиях анонимности. – Версии разные. Врач-паразитолог говорил, что нельзя заразиться зимой, значит, заразились не сейчас, а несколько месяцев назад. Сегодня ни у кого из ребят внешних симптомов нет, все, у кого выявили заболевание, принимают лекарство, Минобороны профинансировало лечение. Один суворовец уехал на консультацию в Москву.

Собаки и другие животные, в том числе домашние, действительно могут стать переносчиками паразита, чьи яйца находят у них в шерсти. На языке эпидемиологов собака или иное животное из семейства псовых будет называться конечным хозяином, а человек – промежуточным. Если погладить такую собаку и не помыть рук, есть риск подцепить эхинококк. Но собачья версия почему-то мало кого убеждает. Отец заразившегося курсанта-десятиклассника Сергей Кузнецов был на том собрании в училище и комментирует слова военного начальства с горьким сарказмом.

– Сами посудите: в училище 500 человек детей, со всем персоналом – 600 человек (на самом деле 800. – РС), их надо выстроить в ряд, и чтобы каждый поцеловал эту собаку в задницу, так получается по их подсказкам? – с трудом скрывает возмущение Кузнецов. – Они говорят – "гладили собаку". Так это что, все взводы и все роты гладили ее? Что им, делать больше нечего, как целовать и гладить этих собак? Курсантов на улицу-то не выпускают лишний раз, и если они в футбол поиграют самодельным мячом, их уже наказывают.

Родители курсантов считают, что истинное количество заболевших от них скрывают и что их может быть около пятидесяти. По неподтвержденным данным, среди пострадавших есть офицеры, преподаватели и даже один работник кухни, хотя, по сообщению регионального Минздрава, "среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого".

Говорят о диверсии, о возможности того, что в пищу специально внесли зараженный субстрат

– Случай беспрецедентный, в литературе нигде не описан, чтобы вот так массово и локально происходило поражение эхинококком, – сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Алексей Куринный, который в фейсбуке рассказал о массовом заболевании курсантов СВУ. – Если бы была одна собака или отдельный бытовой контакт, это были бы единичные поражения, три-пять человек, а тут сразу – массово, сразу 25 человек из одного коллектива. Возбудитель попадает в организм только перорально (через рот). Была ли это пища, зараженная возбудителем болезни, например, немытые яблоки или вода – это большой вопрос, и выяснить это будет сложно, потому что заражение, исходя из эпидемиологических особенностей заболевания, произошло несколько месяцев назад. Постфактум выяснить, какая партия продуктов была заражена, помыли какие-то фрукты или не помыли или кто-то из персонала погладил собачку и потом занялся приготовлением пищи – тоже будет сложно. Но обращает на себя внимание высокая концентрация возбудителя, поэтому некоторые даже говорят о диверсии, о возможности того, что в пищу специально внесли зараженный субстрат.

Есть и более экзотическая версия: один из командиров на совещании с родителями даже в шутку предположил, что это диверсия США против России, мол, кто-то заразил собаку и подкинул ее на территорию училища. Находящиеся на грани паники родители шутки не оценили. Версии о централизованном заражении воспитанников СВУ через пищу военные избегают. Комиссия Минобороны устанавливает источник заражения, сообщают военные прессе. "Немедленно после получения результатов обследования Минобороны России была организована работа межведомственной комиссии в Ульяновском СВУ, – такой текст релиза МО распространяют государственные СМИ. – В составе комиссии специалисты Главного военно-медицинского управления МО РФ, Госсанэпиднадзора, регионального минздрава и ведущие медицинские специалисты военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В училище проведен полный комплекс диагностических мероприятий всего личного состава училища".

"Никакой угрозы здоровью воспитанников Ульяновского суворовского военного училища, у которых были выявлены признаки паразитарного заболевания, а также распространения данного заболевания среди учащихся училища нет", – подчеркивается в официальном сообщении военного ведомства.

На официальном сайте самого Ульяновского гвардейского суворовского училища о массовом заражении воспитанников эхинококкозом – ни слова. "В стенах училища, пропитанных духом русской воинской славы, суворовцы воспитываются в духе патриотизма, любви к Отечеству, воинской службе, гордости за принадлежность к святому братству защитников Родины – выпускников Симбирского кадетского корпуса и Ульяновского гвардейского танкового училища", – с гордостью сообщает о себе учебное заведение.

В день, когда обнаружили первых заразившихся, сайт сообщил лишь о том, что в Ульяновском ГСВУ "дан старт месячника по военно-патриотическому воспитанию". А 4 февраля, когда интернет бурлил сообщениями о происшествии, училище решило поведать миру лишь это: "В Ульяновском ГСВУ прошло первенство по мини-футболу".

Столь же молчалив официальный сайт губернатора и правительства Ульяновской области: по состоянию на утро 5 февраля здесь не было никакой информации о суворовцах.

За всех отдувается только региональный Минздрав в лице его руководителя Сергея Панченко. Его ведомство сообщило о случившемся одним из первых. "Анализы взяты у 685 человек, осмотрено 275 курсантов училища. Ситуация находится на контроле", – доложил он 4 февраля на аппаратном совещании у губернатора Сергея Морозова, который расценил ситуацию как "неприятную". "Подчеркну позицию Минздрава и руководства Ульяновской области: максимальная открытость для гражданского общества и всемерная помощь военным медикам в разрешении возникшей ситуации", – пообещал Панченко.

Заражение происходит при тесном контакте с собаками, при употреблении воды из загрязненных водоемов, немытых овощей и фруктов, термически не обработанных продуктов

4 февраля в Минздраве состоялся брифинг для журналистов, где эпидемиологи и инфекционисты рассказали об эхинококкозе и его особенностях. В частности, главный внештатный детский инфекционист Ульяновской области Алексей Смолин рассказал, что заражение происходит при тесном контакте с собаками, при употреблении воды из загрязненных водоемов, немытых овощей и фруктов, термически не обработанных продуктов питания. Заболевание начинается бессимптомно и диагностируется на основании комплексного обследования. От человека к человеку не передается. Лечение зависит от величины и локализации паразитарных кист, в основном применяется консервативное лечение, которое занимает от нескольких месяцев до года, но на определенной стадии развития кист они удаляются хирургическим путем.

Родители курсантов опасаются, что перенесенное их детьми заболевание даже после проведенного лечения может ограничить их трудоспособность в будущем и исключить карьеру в Вооруженных силах. Длительный инкубационный период заболевания держит родственников в напряжении: неизвестно, у кого из воспитанников СВУ еще обнаружат эхинококк. Об этом родители написали в жалобе военному прокурору РФ, в которой они просят провести расследование и наказать виновных, поскольку произошедшее может отразиться на судьбе их детей, кроме того, заражение может иметь место и в других частях Ульяновского гарнизона. По сообщению военного прокурора Ульяновского гарнизона Максима Нечухаева, военная прокуратура уже начала проверку по факту массового заражения ульяновских суворовцев эхинококкозом. Депутат Госдумы Алексей Куринный, в свою очередь, обратился в Следственный комитет России с просьбой провести свою проверку. "Потому что сегодня Министерство обороны действует в очень закрытом режиме, – пояснил Куринный. – Наши специалисты толком не знают, чем там занимаются военные, какие результаты [обследований]. Это неправильно, поскольку речь идет о детях, гражданских лицах".

У моего Никиты две кисты в легких и три в печени

– Здоровье моего сына – вот мой главный вопрос, – говорит Сергей Кузнецов. – Я бывший ветеринар и знаю, что эти кисты из организма просто так не удаляются. А у моего Никиты две кисты в легких и три в печени. То есть ему нужны две полостные операции, на грудной клетке и на брюшной полости. Представьте заполненную жидкостью кисту размером с пятирублевую монету. Как говорят, при лечении медикаментами она потом "закоксуется", но это же инородное тело, оно останется в любом случае, не рассосется само по себе, а личинка эхинококка, пока развивается, выделяет продукты жизнедеятельности.

Кузнецов чувствует свою вину в случившемся, поскольку сам говорил сыну о том, что быть военным хорошо. Позицию Минобороны он называет "безобразной".

– Кинули нас как щенков на улице, – говорит Сергей Кузнецов. – Сначала обещали, что детей увезут в Москву, в клинику Бурденко или в Склифосовского, проведут комплексное лечение, сделают операцию, кому нужно. А теперь уже открестились, дают только таблетки. Я сам повезу сына в Москву – за свой счет, и если операция понадобится – тоже за свой счет. Минобороны никогда такую ответственность на себя не возьмет, не признает, что по их вине это произошло. Но ведь это на их территории произошло, мы-то отдали им детей здоровых!

Версия заражения при организованном приеме пищи не исключена и остается одной из наиболее вероятных. До середины декабря 2018 года питание в суворовское училище поставляла ульяновская фирма "Торговый дом СПП", и с учетом инкубационного периода эхинококкоза, который занимает от нескольких месяцев до года, заражение произошло в тот период, когда контракт на поставку еды действовал.

Входной контроль пищи осуществлялся, и со стороны суворовского училища не было нареканий

– Версий [по поводу причин заражения] много, и я не уверен, что виновато питание, – сказал директор ООО "ТД СПП" Сергей Кондрев. – Мы не знаем итогов расследования, нам официально никто ничего не предъявлял. Роспотребнадзор запросил официальные документы, и все. Вы хотите сказать, что год назад что-то могло произойти? Я не уверен. Да, входной контроль пищи осуществлялся, и со стороны суворовского училища не было нареканий. Есть журналы приемки, пробу каждый раз снимала комиссия (один человек от нас и один от училища), только после этого начинался прием пищи. Все продукты, которые к нам поступают, имеют справки и сертификаты. Мы понимаем, что выполняем госконтракт.

Кондрев сообщил, что после 15 декабря 2018 года по истечении контракта на поставку питания Минобороны выбрало другую фирму-поставщика. Известно, что с декабря за питание в Ульяновском СВУ отвечает ООО "Пищевик", которое входит в группу компаний "Конкорд", принадлежащую "кремлевскому повару" Евгению Пригожину, монополисту на рынке горячего питания для армии. Кондрев не смог объяснить, почему не стал прилагать усилий для возобновления госконтракта. Одна из экзотических версий заболевания связана как раз со сменой поставщика: якобы пищу могли испортить намеренно, чтобы подставить конкурента.

Из-за отсутствия гражданского контроля, в Минобороны связывают заболевание не с условиями проживания и питания курсантов, а с домашними животными

Руководитель комитета по взаимодействию с органами госвласти и местного самоуправления в Объединении потребителей России Александр Бражко обратился с письмом к уполномоченному по права ребенка при президенте России Анне Кузнецовой в связи с ситуацией в Ульяновском суворовском училище. Он предположил, что Минобороны защищает честь мундира и поэтому общественно значимая информация может скрываться от населения. Бражко напоминает, что органы власти в городе Москве два месяца игнорировали проблему массового отравления школьников и детсадовцев в учреждениях на юго-востоке столицы (кстати, питание в эти детсады и школы поставляет пригожинский "Комбинат питания "Конкорд"). По его данным, из-за отсутствия действенного гражданского контроля, в Минобороны связывают заболевание не с условиями проживания и питания курсантов, а с домашними животными. Бражко настаивает на гласности при расследовании причин заболевания в СВУ и предлагает, помимо прочего, рекомендовать Минздраву РФ, Общественной палате РФ, ОНФ создать независимую экспертную комиссию "без участия лиц, имеющих заинтересованность".

Бражко предполагает, что сбой в организации питания произошел на уровне заказчика, несмотря на то что в РФ один из лучших законов о контрактной системе госзакупок (так называемый 44-й закон), которого "боятся жулики и негодяи и постоянно его критикуют". Эксперт настаивает на расширении общественного и гражданского контроля за поставками питания в бюджетные учреждения, на реальной, а не бумажной экспертизе.

– Что в данном случае явилось источником заболевания, сможет установить независимая комиссия с участием членов Общественной палаты или депутатов Госдумы, – сказал Божко в интервью Радио Свобода. – Есть железное правило: когда в кассе недостача, кассир не должен быть членом комиссии, так как он лицо заинтересованное. Начальник училища защищает интересы училища, поэтому в случае конфликта интересов он вынужден говорить, что никакой проблемы нет.

Божко считает, что необходимо поднять документы по всей продукции, которая поступала в СВУ за последние полгода, все акты экспертизы, все протоколы лабораторных исследований. "Если мы видим, что работа шла нормально, что поставка продуктов шла из благополучных регионов, есть все клейма и фотографии, и все подтверждает факт нормального оборота (система "Меркурий" позволяет нам понять, производила некая компания-поставщик эту продукцию или нет), то это одна история, – поясняет эксперт. – Там, где есть недобросовестные руководители, они говорят: продукты были поставлены, но мы все документы потеряли, осталась только накладная на 20 кг мяса. В этом случае в отношении этих лиц должны возбуждаться дела".

Бражко возлагает основную долю ответственности за инцидент на руководство училища и военное ведомство. "Легальный поставщик питания знает: как только будет первый случай несоответствия условиям контракта, он заплатит миллионный штраф, – говорит он. – Если заказчик начинает говорить, что он не виноват, а виноваты поставщики, то ему можно сказать: а кто заставлял тебя при необходимости трех-четырехразового питания отдать эту функцию сторонней фирме? Тогда нанимай поваров и готовь сам!"

Алексей Куринный согласен, что заражение в СВУ произошло в результате системного сбоя. "Вопрос, на каком этапе он произошел, – рассуждает депутат. – На этапе входного контроля пищи? На этапе ее обработки? Проверки персонала? Обучения и подготовки? На этапе обучения самих суворовцев навыкам личной гигиены в лагерях? Если удастся установить причину заражения, можно будет делать вывод. То, что нарушение системное произошло, несомненно, иначе столько людей не заболело бы".

Куринный тем не менее не уверен, что комиссии удастся выяснить истинную причину происшествия в СВУ: "Вероятность небольшая, но – вдруг повезет?" Сергей Кузнецов настроен еще более скептически: "Я даже знаю, кто в итоге будет виноват: собака и сами ученики". Комментаторы в Фейсбуке уже сделали политические выводы из ситуации. "А оно есть, это "государство"? Я кроме рьяной пропаганды, несущейся с экрана, больше не вижу каких-либо государственных институциональных форм". "Присоединяюсь к мнению многих: вопрос перезрел, пора менять губернатора, – пишет другой комментатор. – Нужно прибраться в области, сплошная личная безответственность".