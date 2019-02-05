Судья Конституционного суда выступил против изоляции России от мира

Судья Конституционного суда Константин Арановский выступил с особым мнением по делу предпринимателя Евгения Финкельштейна, пожаловавшегося на поправки к закону "О СМИ", запрещающие лицам с двойным гражданством владеть в СМИ долей более 20 процентов. Конституционный суд признал запрет на совладение российскими СМИ для иностранцев допустимым. Арановский считает внесение таких ограничений в закон неконституционным. По его словам, россияне принимали Конституцию России как часть мирового сообщества, и конфликты внутри сообщества не оправдывают ограничение прав и свобод и ксенофобию. На заявление судьи первой обратила внимание газета "Коммерсантъ".

Несколько фрагментов из особого мнения:

"Если позволить властям определять содержание развлекательного, просветительского, иного вещания или круг допущенных к этому лиц с правом удалять из него "сомнительных", например, иностранцев и бипатридов (люди с дойным гражданством. – РС), то появится цензура, контроль над умами и мнениями вопреки предписаниям и запретам 29 статьи Конституции".

В изоляции от мира с недоверием ко всему иностранному многонациональный народ Российской Федерации лишил бы смысла свои же стремления обеспечить благополучие и процветание России

В качестве примера судья приводит русский шансон: "Даже в пользу высокой гражданственности и культуры нельзя принудительно сократить свободу вещания "русского шансона", и придется потерпеть даже токсически высокие дозы задушевности в образе удалого урки с горькой судьбою и мамой, что ждет напрасно".

Законодательные решения нельзя обосновывать лишь опасениями, фобией и паникой, считает Арановский. Страхи не должны подменять объективную угрозу и реальную опасность охраняемым ценностям конституционного строя.

Признаком угрозы ценностям российского государства не может выступать иностранное происхождение лиц, капиталов и идей, считает Арановский. "Многонациональный народ Российской Федерации принимал свою Конституцию, сознавая себя частью мирового сообщества <…> участие в этом сообществе невозможно без противоречий, конфликтов и прочих издержек, это, однако, не основание и даже не повод считать чужеродной международную среду, в которой только и возможна жизнь нации цивилизованных людей".

"Ксенофобия – старый и стойкий рефлекс, который, однако, скорее вводит в заблуждение, чем ориентирует в реальных рисках. С ним легко поверить, например, в План Даллеса, который сочинили свои же писатели, или в Сионские протоколы, чтобы всего потом бояться и во всем винить иностранцев. В российском конституционном строе такую мотивацию нельзя класть в основание законодательных решений".

Кто такой Константин Арановский

55-летний Арановский окончил Дальневосточный государственный университет (ДГУ) по специальности "правоведение" и аспирантуру Ленинградского государственного университета, преподаёт в ДГУ, возглавлял Приморскую избирательную комиссию. До назначения в КС его называли авторитетным специалистом по конституционному праву зарубежных стран, его учебник по этой теме неоднократно издавался в России.

В аспирантуре ЛГУ судья учился вместе с будущим президентом России Дмитрием Медведевым, который и назначил его в Конституционный суд в 2010 году.

В 2015 году судья выступал с особым мнением по жалобе на нормы Уголовно-процессуального кодекса, позволяющие проводить обыски, нарушающие адвокатскую тайну. Тогда он заявил, что "нельзя жертвовать конституционными правами ради начальстволюбия и претензий на непогрешимость следствия".