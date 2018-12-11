Конституция ни живая ни мертвая. Эфир в 21:05

10 Декабря Всеобщей Декларации прав человека исполнилось 70 лет, а 12 декабря четверть века исполняется Конституции России, многие положения которой дословно цитируют декларацию.

Что изменилось за эти годы? Как россияне оценивают ситуацию с соблюдением прав человека в стране и насколько эффективно государство защищает конституционные права граждан? Спросим у юридического директора Правозащитного центра "Мемориал" Кирилла Коротеева и адвоката, руководителя конституционной практики адвокатской конторы "Аснис и партнеры" Дмитрия Кравченко.