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Человек имеет право

Конституция ни живая ни мертвая. Эфир в 21:05

Человек имеет право. Анонс
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Человек имеет право. Анонс

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Человек имеет право. Анонс

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10 Декабря Всеобщей Декларации прав человека исполнилось 70 лет, а 12 декабря четверть века исполняется Конституции России, многие положения которой дословно цитируют декларацию.

Что изменилось за эти годы? Как россияне оценивают ситуацию с соблюдением прав человека в стране и насколько эффективно государство защищает конституционные права граждан? Спросим у юридического директора Правозащитного центра "Мемориал" Кирилла Коротеева и адвоката, руководителя конституционной практики адвокатской конторы "Аснис и партнеры" Дмитрия Кравченко.

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