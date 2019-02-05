В Париже 10 человек погибли и 37 ранены при пожаре в 16-м округе

Не менее десяти погибших и около сорока пострадавших от ожогов или травм – таковы предварительные данные о пожаре в 16-м округе Парижа. Одна жительница дома задержана и помещена под стражу, сообщил прокурор французской столицы.

Возгорание началось между 7-м и 8-м этажами здания вскоре после полуночи. Потушить огонь удалось только к семи утра. По словам пожарных, огонь распространялся быстро. Уголовное дело расследуется как умышленный поджог.

Французские СМИ сообщают, что на месте трагического происшествия задержана 40-летняя женщина, которая подозревается в возможной причастности к пожару. К настоящему времени известно, с её слов, что у неё был конфликт с соседом.

Как сообщает Международное французское радио, мэр Парижа Анн Идальго приехала на место трагедии вместе с префектом парижской полиции Мешелем Дельпюэшем. "Париж сегодня утром в трауре", "итог ужасен", – написала Идальго в твиттере, выразив соболезнования близким погибших и благодарность пожарным, которые "боролись с огнем всю ночь и в очередной раз рисковали жизнью, чтобы спасти парижан".

Как сообщает AFP, среди раненых – 8 пожарных. Число жертв может увеличиться, рассказал агентству представитель пожарной службы Парижа.

16-й округ Парижа – один из наиболее престижных в столице Франции. Здесь расположены около ста иностранных посольств.