В Москве зафиксировали вторую за год вспышку кори

Два человека госпитализированы с корью из хостела на юго-востоке Москвы, сообщает агентство городских новостей со ссылкой на Роспотребнадзор. Ещё 23 человека отправлены в больницу с диагнозом "контакт с корью". В январе в городе была зафиксирована вспышка этого заболевания, победить которое Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планировала полностью к 2020 году.
В на юго-востоке Москвы были госпитализированы непривитые иностранцы, живущие в хостеле, утверждают в Роспотребнадзоре. После обнаружения заболевания ведомство отчиталось о вакцинации почти полутора тысяч человек на строительных площадках в районе.
В январе на карантин были закрыты две московские школы на западе Москвы. Причиной стала болезнь троих школьников, чьи родители отказались от прививок, сообщал Роспотребнадзор.
Заболеваемость корью растет по всей России, отмечают "Медновости". К 2020 году ВОЗ рассчитывала полностью ликвидировать корь, но в последние годы болезнь вернулась. Эксперты называют основной причиной снижение охвата иммунизации населения, в том числе — массовые отказы от прививок.
- В 2018 году Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный уровень заболеваемостью кори в Европе. За первые шесть месяцев корью заболели более 41 тысячи человек, что больше, чем за каждый целый год за последние 10 лет наблюдения. Болезнь привела к 37 смертям.
- Более половины случаев заболевания приходились на Украину. Больше всего смертельных исходов — в Сербии. В семи странах, по данным ВОЗ, корью за полгода заразились больше тысячи человек: это Россия (1396 случаев), Грузия (1128), Италия (2020), Греция (2476), Франция (2579), Сербия (4954) и Украина (23070 случаев за полгода). В России, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость корью за год выросла в 13 раз.
- Корь считается одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста в мире.
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