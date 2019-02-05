Лишь 8% россиян относятся к другим пользователям интернета с уважением

74% российских пользователей интернета пострадали в прошлом году от травли в интернете при общемировом показателе в 66%, следует из ежегодного исследования компании Microsoft, посвящённого культуре общения и личной безопасности в сети.

С личными оскорблениями сталкивались 71% пользователей интернета из России, что на двадцать процентов больше общемирового показателя.

40% опрошенных россиян считают, что их пытались целенаправленно скомпрометировать.

При этом россияне оказались меньше других подвержены серьёзным эмоциональным переживаниям из-за интернет-травли - 46% против 55% в мире.

По словам менеджера по работе с государственными организациями Microsoft в России Эльзы Ганеевой, количество опрошенных россиян, готовых относиться к другим пользователям интернета с уважением и достоинством, составило всего 8%.