Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме против главы администрации президента Украины при Леониде Кучме Виктора Медведчука. Медведчук, возглавляющий общественную организацию "Украинский выбор", известен как кум президента России Владимира Путина: Путин крестил его дочь Дарью.

Поводом к возбуждению дела стало заявление Медведчука о необходимости создания в составе Украины "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством. Это противоречит нормам конституции страны, заявила в Фейсбуке пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган. Дело на политика возбуждено по заявлению депутата Верховной рады Андрея Тетерюка.​

Медведчук был депутатом трёх созывов Верховной рады и её вице-спикером, и считается на Украине влиятельным пророссийским политиком. После начала вооружённого конфликта на востоке страны он принимал участие в обмене арестованных в России украинцев на пророссийских активистов, арестованных на Украине, отмечает Украинская служба Радио Свобода.